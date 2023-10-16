Виноделы Краснодарского края получили солидную финансовую помощь

Кубанским виноделам компенсировали часть затрат на производство продукции. На эти цели из краевого бюджета была выделена крупная сумма денег.

Руководство Краснодарского края выделило на помощь местным виноделам свыше 1 млрд рублей. Такое заявление сделал глава региона.

"Мы всячески развиваем и поддерживаем отрасль, на что в этом году выделили более 1 млрд рублей: компенсируем затраты при посадке лозы, на уходные работы и оборудование для винодельческой промышленности"

– Вениамин Кондратьев

Он акцентировал внимание на том, что в течение этого года виноделами на Кубани было произведено 210 млн бутылок, включая 58 млн бутылок игристого вина. Общий объем произведенной продукции составил 15,8 млн декалитров.

"Кубанская продукция - известный бренд, который хорошо знаком жителям большинства регионов России и пользуется неизменным спросом, сегодня на Краснодарский край приходится треть от всех площадей виноградников в стране – около 30 тыс га"

– губернатор края

Со своей стороны, в пресс-службе администрации края заметили, что нынешний урожай даст возможность кубанским виноделам произвести минимум 21 млн декалитров.