Достопримечательности Алматы стали доступны виртуально в 3D

Посетить ключевые достопримечательности Алматы теперь могут все желающие, даже не приезжая в город. Специалисты разработали четыре виртуальных тура в формате 3D, скоро будут доступны и новые "маршруты".

Ознакомиться с самыми известными туристическими локациями Алматы стало возможно в удаленном формате, рассказали в городском акимате.

Специально разработанные виртуальные 3D-туры выложены на VisitAlmaty.kz.

Как рассказала глава Almaty Tourism Bureau, разработавшего оригинальный туристический продукт, Камила Лукпанова, таким образом из любой точки мира можно побывать в Казахском национальном театре драмы им. Ауэзова, узнать, какие спектакли шли там.

Аудиогид можно послушать на трех языках:

казахском,

русском,

английском.

Работу над проектом планируется продолжать. Уже в следующем месяце можно будет пройтись по Центральному музею Казахстана и Дворцу Республики, а также побывать в Центральной мечети.