Новые канатные дороги появятся на курорте Гудаури к зиме

Курорт Гудаури будет ждать горнолыжников обновленным в приближающемся сезоне, детали рассказали в Минэкономики Грузии.
Одно из новшеств – две кресельные канатные дороги, длиной в порядка 1,2 и 1,4 тыс м, которые строит компания Doppelmayer. Шестиместные подъемники смогут перевозить от 1,8 тыс до 2,4 тыс пассажиров в час. 1 369 метров.
Кроме того, предполагается расширить действующую трассу. К уже доступной 70-километровой трассе будет проложено еще 6 км.
Напомним, этим летом стало известно, что Гудаури и еще один курорт Бакуриани каждый год будут проводить этапы Кубка мира уровня по зимним вида спорта. В феврале текущего года в Бакуриани прошел ЧМ по сноуборду, фристайлу и фриски.
О курорте Гудаури
Гудаури расположен в Казбегском районе на Военно-Грузинской дороге. Курорт действует на высоте 2 196 м над уровнем моря. От Тбилиси его отделяет 120 км.