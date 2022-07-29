Новые канатные дороги появятся на курорте Гудаури к зиме

Развитие грузинского горнолыжного курорта Гудаури продолжается. К новому сезону здесь построят новые канатные дороги. Планируется и расширить действующую трассу.

Курорт Гудаури будет ждать горнолыжников обновленным в приближающемся сезоне, детали рассказали в Минэкономики Грузии.

Одно из новшеств – две кресельные канатные дороги, длиной в порядка 1,2 и 1,4 тыс м, которые строит компания Doppelmayer. Шестиместные подъемники смогут перевозить от 1,8 тыс до 2,4 тыс пассажиров в час. 1 369 метров.

Кроме того, предполагается расширить действующую трассу. К уже доступной 70-километровой трассе будет проложено еще 6 км.

Напомним, этим летом стало известно, что Гудаури и еще один курорт Бакуриани каждый год будут проводить этапы Кубка мира уровня по зимним вида спорта. В феврале текущего года в Бакуриани прошел ЧМ по сноуборду, фристайлу и фриски.

О курорте Гудаури

Гудаури расположен в Казбегском районе на Военно-Грузинской дороге. Курорт действует на высоте 2 196 м над уровнем моря. От Тбилиси его отделяет 120 км.