Турция получит от ЕС "дорожную карту" через семь недель

Еврочиновники обещают Турции план по интеграции республики в Евросоюз – этот документ будет согласован на европейском саммите во второй декаде декабря. Его содержание пока не разглашается.

Глава Минторга Турции Омер Болат сообщил турецким СМИ, что Брюссель анонсировал Анкаре передачу "дорожной карты" по евроинтеграции.

Уточняется, что содержание этого документа, устанавливающего среднесрочный план на сближение Турции с Евросоюзом, будет согласовано в середине декабря во время саммита глав государств, входящих в ЕС.

По словам Омера Болата, согласование "дорожной карты" будет частью общего доклада о дальнейшем расширении Евросоюза, членом которого Турция пытается стать в течение 60 лет.

"Министр Болат сообщил хорошую новость о том, что в середине декабря страны-члены определят "дорожную карту" для Турции на уровне лидеров"

– турецкие СМИ

Это сообщение прозвучало на фоне предупреждения месячной давности, озвученного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – тот подчеркнул незадолго до отправки на Генассамблею ООН, что Анкара не всегда будет стремиться в ЕС: если Брюссель продолжит игнорировать интересы Турецкой Республики, их пути могут разойтись.

Также стоит напомнить, что Эрдоган поставил интеграцию Турции в ЕС одним из условий членства Швеции в НАТО.