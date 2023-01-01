Илия II стал крестным отцом для 46604 грузинских детей

Илия II в 68-й раз сегодня массово крестил детей из многодетных семей православных граждан Грузии. За 15 лет его крестниками стали 46604 человека.

Сегодня в Тбилиси прошло одно из традиционных религиозных мероприятий Грузии – Католикос-Патриарх Илия II вновь провел массовое крещение новорожденных. Для еще 883 детей он стал не просто главой Грузинской Православной Церкви, но и крестным отцом.

Таким образом, общее число грузинских граждан, чьим крестным отцом является сам Илия II, выросло до 46604 человек. Сегодняшнее крещение стало 68-м с 2008 года, когда Католикос-Патриарх впервые стал крестным отцом группе новорожденных.

Как обычно, крещенные в Кафедральном соборе Святой Троицы младенцы получили от Илии II нательные кресты, а их родители – документы о крещении Католикосом-Патриархом.

Напомним, что традиция была введена для стимулирования верующих граждан Грузии рожать больше детей – стать крестником Илии II может третий, четвертый и так далее ребенок в семье, где муж и жена были венчаны по православному обряду.