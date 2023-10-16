Азербайджан и Турция готовятся к масштабным военным учениям

Азербайджан и Турция завершают подготовку к крупнейшим в этом году совместным учениям, которые охватят Баку, Нахчыван и освобожденные территории Карабаха и восточного Зангезура. Сегодня взаимодействие отработали коммандос двух государств.

В Азербайджане полным ходом идет подготовка к масштабным военным учениям, которые азербайджанская армия будет проводить совместно с военными Турции. Учения стартуют завтра и продлятся три дня.

Учения, приуроченные к столетию со дня провозглашения Турецкой Республики, получили символическое название "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023". По общему характеру они будут тактическими и включат в себя отработку как авиационного взаимодействия, так и совместных действий спецназа двух государств.

Коммандос Азербайджана заранее провели сегодня тренировку с турецкими коллегами по исполнению характерных для спецподразделений особых военных задач.

Как пишет Минобороны Азербайджана, азербайджанский и турецкий спецназ отработал поиск и ликвидацию схронов диверсантов вероятного противника в отдаленных селах в оперативном районе.

Тактические учения армий Азербайджана и Турции будут проходить во множестве мест Азербайджанской Республики, включая Баку, Нахчыван и освобожденные районы Карабаха и Восточного Зангезура.