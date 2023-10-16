Азербайджан и Турция готовятся к масштабным военным учениям

В Азербайджане полным ходом идет подготовка к масштабным военным учениям, которые азербайджанская армия будет проводить совместно с военными Турции. Учения стартуют завтра и продлятся три дня.
Учения, приуроченные к столетию со дня провозглашения Турецкой Республики, получили символическое название "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023". По общему характеру они будут тактическими и включат в себя отработку как авиационного взаимодействия, так и совместных действий спецназа двух государств.
Коммандос Азербайджана заранее провели сегодня тренировку с турецкими коллегами по исполнению характерных для спецподразделений особых военных задач.
Как пишет Минобороны Азербайджана, азербайджанский и турецкий спецназ отработал поиск и ликвидацию схронов диверсантов вероятного противника в отдаленных селах в оперативном районе.
Тактические учения армий Азербайджана и Турции будут проходить во множестве мест Азербайджанской Республики, включая Баку, Нахчыван и освобожденные районы Карабаха и Восточного Зангезура.