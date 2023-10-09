Саудовская Аравия полюбила отдыхать в Грузии

В Узбекистане прошла встреча высокопоставленных чиновников Грузии и Саудовской Аравии, отвечающих за развитие туризма. Они обсудили текущее состояние и дальнейшие шаги по увеличению взаимных туристических потоков.

Сегодня в Самарканде (Узбекистан) состоялись переговоры замглавы Минтуризма Саудовской Аравии султана аль-Мусаллама и замглавы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили. Встреча была посвящена потенциалу отдыха в Грузии для туристов из КСА.

Квривишвили в ходе переговоров поведала об активном продвижении государством отдыха в Грузии как привлекательной услуги для аравийских граждан, отметив, что эти усилия дают результат, так как туристический поток на грузинские курорты из Эр-Рияда и других аравийских городов устойчиво растет.

"В Саудовской Аравии любят нашу природу, кухню, традиции, достопримечательности и с удовольствием приезжают к нам с туристическими визитами"

– Мариам Квривишвили

Среди основных тем переговоров двух высокопоставленных чиновников было увеличение числа беспересадочных авиационных рейсов из Эр-Рияда в Тбилиси. В данный момент граждане КСА имеют по девять возможностей в неделю улететь в Грузию, а летом рейсов становится еще больше, а их география расширяется.

Грузинская замминистра подчеркнула, что туристический сектор республики рассматривает аравийских отдыхающих как одну из стратегически важных для национального рынка услуг групп.

Саудовская Аравия также заинтересована в туристах из Грузии – с этой целью КСА упростило оформление электронных виз для грузинских граждан. Подобная виза дает право отдыхающим из Грузии пребывать на аравийских землях три месяца в год, пока продолжается ее срок.