СМИ: Forbes приобрел бизнесмен из России

В российском Forbes отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о покупке всего медиахолдинга бизнесменом из РФ. Там отметили, что у них нет никакой информации на этот счет.

У Forbes Russia нет никакой информации о покупке глобального медиахолдинга бизнесменом Магомедом Мусаевым. Такое заявление сделал директор по развитию российского Forbes.

"Я руковожу в том числе пиаром российского Forbes, внутри о сделке нам ничего не известно. В личном разговоре он не комментирует этот вопрос"

– Дмитрий Озман

Ранее в издании The Washington Post сообщили о приобретении Forbes Мусаевым. Оно ссылается на ряд аудиозаписей и одно видео, на которых предпринимаетль информирует своих партнеров об этой сделке. Кроме того, он рассказал, что миллиардер Остин Рассел, ведущий переговоры о покупке глобального медиахолдинга, является лишь "лицом" сделки.

Напомним, весной этого года сообщалось, что контрольный пакет акций Forbes приобрел примерно за $800 млн Остин Рассел.