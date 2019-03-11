Азербайджан завоевал пятое "золото" на XXXI Чемпионате Европы по акробатической гимнастике

Азербайджанские юниорки, ранее завоевавшие два "серебра" на акробатическом первенстве Европы в Варне, сегодня в групповых упражнениях на баланс были признаны лучшими европейскими гимнастками этого года.

В это воскресенье гимнастическая сборная Азербайджана пополнила очередным "золотом" копилку своих медалей на проходящем в Варне XXXI европейском первенстве по акробатической гимнастике.

Юные грации Анахиты Башири, Назрин Зейниева и Захра Рашидова в упражнениях на баланс оказались лучшими юниорками среди всех европейских команд, участвовавших в соревнованиях ЧЕ.

Ранее в ходе европейского первенства та же юниорская группа стала второй в упражнениях на темп и в многоборье, начав соревнования, таким образом, с двух серебряных наград.

В сумме у гимнастической сборной Азербайджана сейчас 7 медалей XXXI акробатического первенства Европы, включая 2 "серебра" и 5 золотых наград.