Израиль уничтожил замначальника артиллерийских сил ХАМАС

Израиль сообщил об уничтожении представителя ХАМАС, отвечавшего за артиллерийские операции. Он занимался организацией обстрелов, совершаемых из сектора Газа.

В секторе Газа ликвидирован один из руководителей артиллерийских сил ХАМАС. Об этом информирует пресс-служба армии Израиля.

"Истребители ЦАХАЛа ликвидировали Мухаммеда Катмаша - заместителя начальника артиллерийского комплекса ХАМАС в секторе Газа, который отвечал за артиллерийские операции в центральной бригаде ХАМАС"

– армейская пресс-служба

Там обратили внимание на то, что Катмаш сыграл существенную роль в планировании и организации обстрелов из сектора Газа.

В пресс-службе также проинформировали, что сегодня утром ЦАХАЛ продолжил совершать удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, в воскресенье был атакован наблюдательный пост "Хезболлах".

"Некоторое время назад по району Ципорена были выпущены противотанковые ракеты. В ответ самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по наблюдательному посту "Хезболлах"

– пресс-служба армии.