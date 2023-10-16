Израиль уничтожил замначальника артиллерийских сил ХАМАС

В секторе Газа ликвидирован один из руководителей артиллерийских сил ХАМАС. Об этом информирует пресс-служба армии Израиля.
"Истребители ЦАХАЛа ликвидировали Мухаммеда Катмаша - заместителя начальника артиллерийского комплекса ХАМАС в секторе Газа, который отвечал за артиллерийские операции в центральной бригаде ХАМАС"
– армейская пресс-служба
Там обратили внимание на то, что Катмаш сыграл существенную роль в планировании и организации обстрелов из сектора Газа.
В пресс-службе также проинформировали, что сегодня утром ЦАХАЛ продолжил совершать удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, в воскресенье был атакован наблюдательный пост "Хезболлах".
"Некоторое время назад по району Ципорена были выпущены противотанковые ракеты. В ответ самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по наблюдательному посту "Хезболлах"
– пресс-служба армии.