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Азербайджан и Турция проводят совместные авиационные учения

военные учения Азербайджана и Турции
© Фото: скриншот из видео на сайте Минобороны Азербайджана
Военные Азербайджана и Турции проводят очередные совместные учений. В их рамках проводятся тренировки с участием авиации.

Азербайджан и Турция в рамках совместных учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" проводят тренировки с участием авиации. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минобороны АР.

"Авиационные средства, совершившие вылеты с аэродромов базирования, в соответствии с планом выполнили задачи по взлету и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другим видам действий"

– министерство обороны

Учения пройдут на территории Азербайджана завершатся 25 октября.

"Отметим, что в учениях, которые пройдут в нашей стране с 23 по 25 октября, задействовано значительное количество техники, артиллерийских и авиационных средств различных видов войск обеих братских стран, а также инженерная техника и малые боты"

– Минобороны Азербайджана

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