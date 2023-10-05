Азербайджан и Турция проводят совместные авиационные учения

Азербайджан и Турция в рамках совместных учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" проводят тренировки с участием авиации. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минобороны АР.
"Авиационные средства, совершившие вылеты с аэродромов базирования, в соответствии с планом выполнили задачи по взлету и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другим видам действий"
– министерство обороны
Учения пройдут на территории Азербайджана завершатся 25 октября.
"Отметим, что в учениях, которые пройдут в нашей стране с 23 по 25 октября, задействовано значительное количество техники, артиллерийских и авиационных средств различных видов войск обеих братских стран, а также инженерная техника и малые боты"
– Минобороны Азербайджана