В Армении согласны на учреждение генконсульства России в Капане

Армянское руководство не поменяло свою позицию в вопросе учреждения генконсульства РФ в Капане. О сроках начала работы учреждения будет объявлено позже.

В Армении все еще поддерживают планы по учреждению в Капане российского генконсульства. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ.

"Планы по учреждению генерального консульства России в Капане каких-либо изменений не претерпели. Согласие армянской стороны на его открытие остается в силе"

– Алексей Климов

Он также добавил, что о конкретных сроках начала работы данного учреждения будет сообщено дополнительно.