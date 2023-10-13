Вестник Кавказа
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В Армении согласны на учреждение генконсульства России в Капане

В Армении согласны на учреждение генконсульства России в Капане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянское руководство не поменяло свою позицию в вопросе учреждения генконсульства РФ в Капане. О сроках начала работы учреждения будет объявлено позже.

В Армении все еще поддерживают планы по учреждению в Капане российского генконсульства. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ.

"Планы по учреждению генерального консульства России в Капане каких-либо изменений не претерпели. Согласие армянской стороны на его открытие остается в силе"

– Алексей Климов

Он также добавил, что о конкретных сроках начала работы данного учреждения будет сообщено дополнительно.

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