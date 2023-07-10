Ставропольский аграрный университет начал готовить специалистов по аграрным БПЛА

Опубликовано: 22:53, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

В Ставропольском государственном аграрном университете начали готовить специалистов по беспилотной авиации для отрасли: их будут обучать конструированию сельскохозяйственных дронов, а также их настройке, ремонту и управлению ими.

В крупнейшем аграрном вузе Старополья стартовала программа подготовки специалистов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), сообщается в Telegram-канале Ставропольского государственного аграрного университета.

"БПЛА - новое слово в технологиях агропромышленного комплекса. С их помощью специалисты отслеживают состояние урожая, проводят анализ почвы, погодных условий и даже дистанционно вносят удобрения. Новая образовательная программа будет обучать конструированию сельскохозяйственных дронов, а также настройке, ремонту и управлению"

- Telegram-канал Ставропольского государственного аграрного университета

Набор студентов на курс обучения по программе пока весьма скромен: предусматривающую очную и заочную формы обучения дисциплину будут изучать шесть бюджетных и восемь коммерческих слушателей, но это – явление временное: специалисты в этой отрасли востребованы не только на Кавказе, но и по всей России, поэтому программа будет расширяться.