Московская биржа стартовала с небольшого роста основных мировых валют

Опубликовано: 7:58, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Утренние торги на Московской валютной бирже начались с небольшого роста евро и юаня, курс доллара после взлета накануне не изменился.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня не изменился и составил 79,84 рубля.

А вот курс евро показал рост на 0,25 копеек и составил 87,3 рубля. Выросла в цене и китайская национальная валюта - курс юаня подрос на 1,2 копеек и составил 11,59 рублей.

Напомним, накануне доллар и евро обновили максимумы с апреля прошлого года: 79,72 рубля за американскую валюту и 87,40 рубля за европейскую.

Сервис SuperJob провел любопытное расследование, в ходе которого выяснил: россияне ожидают к 1 мая роста курса доллара до 83,6 рубля, а евро – до 91,1 рубля. Также аналитики сервиса выяснили, что за динамикой курса доллара следят 22% россиян, евро - 20%. За полгода уровень интереса к американской валюте не изменился, к евро - чуть вырос, говорится в исследовании.