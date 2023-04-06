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Обновленный парламент Туркменистана соберется на первое заседание

Обновленный парламент Туркменистана соберется на первое заседание
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Туркменистане пройдет первое заседание обновленного Меджлиса VII созыва, по закону "О Меджлисе" на нем будут определены полномочия депутатов нового созыва.

Сегодня на первой сессии депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана нового, VII созыва, утвердят свои полномочия, а также выберут председателя парламента и сформируют комитеты. При этом могут быть образованы новые комитеты, упразднены и реорганизованы старые.

Вести первую сессию пока будет действующий председатель Меджлиса Гульшат Маммедова, которая сохраняет полномочия до избрания нового председателя, передает ТАСС.

Меджлис Туркменистана принимает законы страны, вносит в них изменения и дополнения, рассматривает основные направления внутренней и внешней политики государства, решает вопросы о проведении всенародных референдумов, назначает выборы президента Туркменистана и депутатов парламента.

Напомним, 26 марта в Туркменистане прошли выборы депутатов Меджлиса – в обновленный парламент были избраны 125 депутатов. В этот день граждане республики выбирали и членов народных советов областей, районов, городов и органов местного самоуправления. Явка избирателей составила 91,12%.

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