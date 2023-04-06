Обновленный парламент Туркменистана соберется на первое заседание

Сегодня на первой сессии депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана нового, VII созыва, утвердят свои полномочия, а также выберут председателя парламента и сформируют комитеты. При этом могут быть образованы новые комитеты, упразднены и реорганизованы старые.
Вести первую сессию пока будет действующий председатель Меджлиса Гульшат Маммедова, которая сохраняет полномочия до избрания нового председателя, передает ТАСС.
Меджлис Туркменистана принимает законы страны, вносит в них изменения и дополнения, рассматривает основные направления внутренней и внешней политики государства, решает вопросы о проведении всенародных референдумов, назначает выборы президента Туркменистана и депутатов парламента.
Напомним, 26 марта в Туркменистане прошли выборы депутатов Меджлиса – в обновленный парламент были избраны 125 депутатов. В этот день граждане республики выбирали и членов народных советов областей, районов, городов и органов местного самоуправления. Явка избирателей составила 91,12%.