В столичном регионе немного посвежеет

Опубликовано: 6:57, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе будет солнечно, но прохладнее, чем накануне. Причиной тому станет северный ветер, хотя температура воздуха будет превышать привычные апрельские значения.

В столичном регионе сегодня будет преобладать переменная облачность, будет сухо, без осадков, но немного похолодает, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов тепла, по области - от плюс 8 до плюс 13 градусов, и это выше стандартных показателей для первой декады апреля. Ветер будет дуть холодный, северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/c, - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 755 мм ртутного столба, добавили в Гидрометцентре.