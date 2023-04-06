Силовики в Ингушетии ведут бой с бандитами

Опубликовано: 6:27, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью в ингушском селении Зязиков-Юрт силовиками была обнаружена бандгруппа, при попытке задержания она открыла огонь по сотрудникам силовых структур, завязался бой.

Сотрудники силовых структур в Ингушетии ведут бой с боевиками, которые забаррикадировались в одном из строений села Зязиков-Юрт Малгобекского района, где ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ингушетии.

Информация о местонахождении бандитов поступила в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках КТО, при попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, - рассказали в УФСБ, передает ТАСС.

Как полагают правоохранители, это те же преступники, которые в ночь на 28 марта в Ингушетии обстреляли стационарный пост ДПС рядом с сельским поселением Кантышево Назрановского района республики.