Что нужно знать об электромобилях

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Электромобили с уверенностью захватывают авторынок на протяжении последних десяти лет. Смарт-технологии и экологичность автотранспорта неизменно подкупают, а число производителей электромобилей растет с каждым годом. Как появились первые электромобили и какие из них наиболее популярны сегодня.

Целые страны ставят своей целью переход на электрический транспорт, а лидеры государств, как например президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, с удовольствием пересаживаются на электрокары местного производства.

Первые электромобили

Первые электромобили появились задолго до создания бензиновых автомобилей. Вовсе не Tesla и не General Motors стояли у истоков производства транспорта, работающего на электричестве. Еще в 1830-х шотландец Роберт Андерсон создал экипаж на гальванических элементах, удивив публику отсутствием лошадей в упряжи. К концу 1880-х химик Уильям Моррисон запатентовал электрическую повозку - четырехприводную, мощностью в четыре лошадиных силы, способную разогнаться до 32 км/ч. Гальванические элементы надо было заряжать через каждые 80 километров. Среди инженеров, занимавшихся разработкой электромобилей в конце XIX- начале XX века Фердинанд Порше, Студебеккер, Томас Эдисон и Генри Форд. Тем не менее идея с электромобилями была отложена на долгие годы в связи с популярностью, которую начал завоевывать двигатель внутреннего сгорания.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое электромобиль

Любой электромобиль работает на аккумуляторе. От обычного автомобиля электрокар отличается тем, что в нем нет ДВС и коробки передач. Электромобиль нужно не заправлять, а заряжать на специальных станциях зарядки. Обслуживание электромобилей проще с той точки зрения, что нет необходимости заливать в него трансмиссионные масла, охлаждающую жидкость и моторное масло.

Чем электромобиль лучше обычного

В целом при относительно одинаковых показателях комфорта и стоимости электромобие выигрывают сразу по нескольким параметрам:

КПД электродвигателя выше, чем у ДВС

Отсутствие выхлопа

Долговременная эксплуатация

Минимальное шумозагрязнение

Простота управления

Экономичность

Можно ли заряжать электромобиль дома

Электромобиль можно зарядить от домашней розетки в 220 В при наличии специального кабеля. Однако при таком способе зарядка длится в четыре раза дольше и может доходить до 15 часов. В среднем на специальной станции для электрокаров продолжительность зарядки составляет 5 часов. В последнее время появились станции быстрой зарядки с мощностью сети до 150 кВт, благодаря чему электромобиль заряжается за полчаса. На территории Российской Федерации более 400 станций ультрабыстрой зарядки электромобилей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит зарядить электромобиль

При средней емкости аккумулятора электромобиля в 60 кВт/ч стоимость его зарядки на станции в Москве составит 900 рублей (15 рублей за кВт/ч с 1 июня 2022 года). Такой зарядки хватит примерно на 300 километров пути. Но в России зарядить электромобиль можно и бесплатно. В Москве, например, около 250 бесплатных станций зарядки.

Экологичны ли электромобили

В странах, где уровень выработки возобновляемой энергии достаточно высокий, однозначно да. Выбросы углекислого газа при эксплуатации электромобилей почти в два раза ниже, чем при эксплуатации привычных автомобилей с ДВС. Международный совет по чистому транспорту утверждает, что даже при зарядке электромобилей электроэнергией, вырабатываемой привычными для стран постсоветского пространства ТЭС, экологичность электромобилей все равно выше, чем у бензинового и дизельного транспорта.

Сколько может прослужить электромобиль

Гарантийный срок службы большинства аккумуляторов современных электромобилей (основной расходник электрокара) - 8 лет. В зависимости от мощности, размера и качества цена на новый аккумулятор варьируется от $45 до $250. В целом, при бережной и грамотной эксплуатации электромобиль может прослужить до 20 лет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько электромобилей в России и в мире

В начале года в России число зарегистрированного электрического автотранспорта превысило 23 тыс. единиц. Наибольшая доля электромобилей в мире приходится на Китай: почти 52% всех приобретаемых электромобилей на планете оказываются в КНР. На втором месте расположилась Германия - 10%, а на третьем США - 9%. По оценкам экспертов, к 2040 году количество электрических автомобилей по всему миру составит 58% от общего числа автотранспорта.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие электромобили популярны в России

Среди россиян, предпочитающих пересесть на электромобили, самые популярные модели производства компании Tesla. На втором месте Volkswagen, а на третьем - Audi. Автомобиль Evolute российского производства на базе китайского электрокара занимает четвертое место среди самых популярных в России. Стоимость новой Tesla Model Y I составляет от 6,5 млн рублей, подержанная Tesla Model 3 2018 года обойдется в 2,7 млн рублей. Российский электрокар Evolute, мощностью в 150 л.с. и емкостью аккумулятора в 53 кВт/ч в базовой версии можно приобрести за 2 млн рублей. По версии Top Gear, в тройку лучших электромобилей в мире входят Porshe Taycan, Tesla Model 3 и Huyandai Ioniq 5.