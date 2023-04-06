Опубликовано: 4:05, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку любителей музыки ждут два интересных события – концерт классической музыки в исполнении симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. За дирижерским пультом – Муртуза Бюльбюль. А также «День джаза», который состоится в Центре Гейдара Алиева.

В субботу, 8 апреля на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, пройдет концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. За дирижерским пультом – Муртуза Бюльбюль.

В программе выступления – увертюра «Эгмонт» Бетховена, Сюита «Пер Гюнт» Грига, симфоническая поэма «Прелюды» Листа, симфоническая картина «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, Сюита из балета «Лебединое озеро» Чайковского.

4 мая в Центре Гейдара Алиева пройдет «День джаза». На сцене Аудиториума выступит трио в составе лауреата международных конкурсов, пианиста Руслана Агабабаева, бас-гитариста Руслана Гусейнова и ударника Эльвина Баширова.

Также джазовые композиции представят народный артист Азербайджана, гармонист-виртуоз Анвар Садыгов, скрипачка Джейла Сеидова. Вокальные партии исполнят вокалистки Севда Алекперзаде и Тунзали Агаева.