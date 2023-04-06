В субботу, 8 апреля на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, пройдет концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. За дирижерским пультом – Муртуза Бюльбюль.
В программе выступления – увертюра «Эгмонт» Бетховена, Сюита «Пер Гюнт» Грига, симфоническая поэма «Прелюды» Листа, симфоническая картина «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, Сюита из балета «Лебединое озеро» Чайковского.
4 мая в Центре Гейдара Алиева пройдет «День джаза». На сцене Аудиториума выступит трио в составе лауреата международных конкурсов, пианиста Руслана Агабабаева, бас-гитариста Руслана Гусейнова и ударника Эльвина Баширова.
Также джазовые композиции представят народный артист Азербайджана, гармонист-виртуоз Анвар Садыгов, скрипачка Джейла Сеидова. Вокальные партии исполнят вокалистки Севда Алекперзаде и Тунзали Агаева.