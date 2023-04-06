Почему стоит ехать в Египет

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Египет не теряет свои позиции в топ-5 самых популярных у российских туристов направлений, уступая лишь Турции. В Египет из России можно улететь по 19 маршрутам пятью российскими авиакомпаниями. Прямые перелеты осуществляются в Каир, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. В неделю получается около 100 рейсов, но их число может быть увеличено, так как спрос высокий.

Почему Египет так любят туристы?

Кроме простых правил въезда и приемлемых цен на качественный пляжный отдых туристов привлекают невероятно красивое море с коралловыми рифами и богатое культурно-историческое наследие страны.

Что нужно для поездки в Египет?

Для российских туристов, прилетающих в Шарм-эль-Шейх действует безвизовый въезд по “Синайскому штампу”, дающий право на пребывание на курортах от Шарм-эль-Шейха до Табы на 14 суток. Это очень удобный вариант, если вы едете на море по пакетному туру и не планируете выезжать за пределы Синайского полуострова. Если вы хотите поехать в Хургаду, Луксор или Каир, то электронную однократную визу на 30 дней можно оформить заранее на сайте МВД Египта за 25$, многократную - за 60$. За те же 25$ наличными можно получить однократную визу сразу в аэропорту. Продлить однократную визу еще на 30 дней можно бесплатно. Так что в Египет въехать очень просто, главное, чтобы загранпаспорт действовал еще не менее 6 месяцев, а сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты уже не требуются.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда лучше всего ехать в Египет: главные курорты

Шарм-эль-Шейх

Здесь огромное количество отелей разной ценовой категории, а коралловые рифы можно найти прямо у берега. Такой вариант подойдет не только поклонникам пляжного отдыха и водных видов спорта, но и любителям экскурсионных программ, отсюда можно съездить даже на несколько дней в Израиль и Иорданию, хотя удобнее всего это делать из Табы через сухопутную границу с Израилем.

Хургада

Популярный у россиян курорт с песчаными пляжами на берегу Красного моря, где есть развлечения на любой вкус: дайвинг, музеи, аквапарки, океанариумы, аттракционы. Отсюда ездят на экскурсии в Каир, Луксор, Гизу, Александрию, Асуан.

Дахаб

Расположенный в часе езды от Шарм-эль-Шейха курорт любят за беззаботную атмосферу приморского городка. Неподалеку находится подводная вертикальная пещера “Голубая дыра”, популярная у опытных дайверов. Отсюда удобно ездить в заповедники Рас-Абу-Галум и Габр-иль-Бент, а также все другие туристические места Синайского полуострова.

Марса-Алам и Макади-Бей

Относительно молодые курорты с протяженными пляжами, но стремительно набирающие популярность. Здесь хорошо заниматься серфингом, дайвингом и другими водными видами спорта, или просто наслаждаться чистейшим морем с разноцветными рыбами и кораллами, плавая с трубкой.

Эль-Гуна

Довольно дорогой курорт неподалеку от Хургады, расположенный на островах, соединенных мостами. Так как туристов перевозят на лодках по импровизированным каналам, курорт называют “Египетской Венецией”.

Сома-Бей

Еще один молодой люксовый курорт рядом с Хургадой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Египте с “Синайским штампом”?

С синайской визой можно на протяжении 15 дней перемещаться по определенной части Синайского полуострова, которая включает:

курорты Шарм-эль-Шейх, Таба, Дахаб, Нувейба

заповедники Рас Мухаммед, Абу Галум и Набк

гора Моисея, Цветной каньон, монастырь Святой Екатерины

дорога до границы с Израилем.

В какие города Египта ехать?

Каир

В столицу Египта туристы едут, чтобы посетить некрополь Гизы, увидеть знаменитые египетские пирамиды и Большого Сфинкса. В самом Каире посмотреть:

старый город с древнеримскими и коптскими строениями

Каирскую цитадель

дворец барона Эмпейна

каирскую телебашню

парк Аль-Азхар.

Каир - огромный город с множеством интересных мест и исламских архитектурных памятников. В середине 2023 года ожидается долгожданное открытие Большого египетского музея, который пока работает в тестовом режиме. В окрестностях Каира кроме пирамид много других достопримечательностей, например, руины древнего Мемфиса.

Фото: commons wikimedia

Александрия

Второй по величине город Египта, расположенный на берегу Средиземного моря, по красоте превосходит даже столичный Каир. И хотя александрийские маяк и библиотека не дожили до наших времен, чтобы обойти все интересные места города, понадобится много времени. Здесь можно посетить форт, музеи и дворцы, побывать в амфитеатре, прокатиться на знаменитых трамваях. Александрия также ценится у тех, кто любит совмещать изучение богатой египетской культуры с пляжным отдыхом, поскольку местные пляжи очень хороши и не уступают курортам Синая.

Фото: commons wikimedia

Луксор

Луксор - еще один египетский город-музей. Здесь находится Долина Фараонов - место погребения царей Древнего Египта (63 гробницы) и Долина Цариц - место погребения жен и детей фараонов, а также жрецов и вельмож (до 70 гробниц). Неподалеку от некрополей находится Дейр-эль-Медина - поселение ремесленников, которые и создавали эти две долины. Здесь можно посмотреть множество древних храмов, построенных в честь богов. Самые впечатляющие храмы - Луксорский и Карнакский - соединяет Аллея сфинксов протяженностью 2,7 км, украшенная примерно 700 сфинксами. Кроме того, над Луксором можно полетать на воздушном шаре.

Фото: commons wikimedia

Асуан

Здесь можно покататься по Нилу на фелуке, посмотреть развалины монастыря Св. Симеона, плотины и каменоломни, съездить к храмам острова Филе, расположенному неподалеку. Чаще всего отсюда едут смотреть храмы Рамзеса Второго у деревушки Абу-Симбел.

Фото: commons wikimedia

Откуда ближе к пирамидам из Хургады или Шарма?

Поездка к пирамидам из Хургады займет на часа два меньше времени чем из Шарма, но все равно путь до Гизы неблизкий - около 6 часов в дороге. Из Александрии ехать 2-3 часа. Ближе всего из Каира - около получаса. На этой неделе стало известно, что в июне самую известную пирамиду Хеопса планируют закрыть на реставрацию. Но туристы без пирамид не останутся, пирамида Хефрена прошла необходимое обслуживание несколько лет назад и доступна для посещения, а кроме того, на весь период реставрации Великой пирамиды Гизы будет открыта пирамида Микерина, в которую раньше нельзя было попасть.

Фото: commons wikimedia

Что еще посмотреть в Египте кроме пирамид?

Оазисы Египта (Сива, Бахария, Дахла, Сивас, эль-Файюм, Харга и Фарафра)

Коптские монастыри и церкви, в Египте около 60 таких мест

Пустыня Сахара, в том числе Черная и Белая пустыни

Вади аль-Хитан (Долина китов)

В каком месяце лучше всего отдыхать в Египте?

Температура воздуха даже зимой в Египте редко опускается ниже +20°С, так что при желании туристы приезжают сюда круглый год. Но если вы собираетесь не на Красное, а на Средиземное море, то лучше ехать в апреле-июне, сентябре-октябре. С декабря по март дует очень сильный ветер, из-за чего холодно, несмотря на солнце. В целом в июле-августе в Египте очень жарко, в июне и сентябре просто жарко, так что самые комфортные месяцы - это апрель-май и октябрь-ноябрь.