В Высшей школе экономики в Москве открылась XXIV Ясинская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Участники круглого стола, посвященного стратегическим отношениям России в современном мире, отметили особую Азербайджана и Турции.

Название ”Ясинская” - дань уважения Евгению Григорьевичу Ясину, почетному научному руководителю университета, по инициативе которого конференция появилась и под руководством которого она успешно развиваясь в течение более 20 лет, завоевав широкое признание как в России, так и за рубежом.

Директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина:

Структура международных отношений за последние несколько лет претерпела очевидные сдвиги. По сути, такого феномена как ”региональная держава” больше нет. Для России, особенно в условиях внешнего давления, важна ставка на Азербайджан. Этому способствует и ускоренный пуск в рабочий режим транспортного коридора ”Север-Юг”. Это имеет принципиальное значение.

Ситуация на Южном Кавказе и в Центральной Азии вынуждает Россию осуществить пересборку пространства вокруг себя. В этом смысле Черноморско-Средиземноморский регион представляет ключевой интерес. Это зона пересечения торговых потоков, транспортных путей, зона пересечения разных форматов и структур безопасности. Здесь, как в зеркале мира, отражаются реальные амбиции, потенциал и возможности не только Европейского союза, не только США, не только Китая, не только России, но и других акторов, которые здесь присутствуют традиционно, либо пришли в последние годы.

- убеждена Екатерина Энтина.

Сотрудник Центра комплексных международных исследований НИУ ВШЭ Нуара Кулиева:

Турция стала одним из основных растущих центров силы, которая, как и Россия, активно выступает за поддержание формирующегося многополярного международного порядка. В мае в Турции пройдут выборы, а российко-турецкие отношения сильно завязаны на факторе личного контакта лидеров, поэтому выборы станут важными не только для Турции, но и России. Но даже если в Турции произойдет смена власти, трудно будет кардинально изменить вектор наших двусторонних отношений. Думаю, позитивный тренд развития сохраняться.

Турция стала одним из основных и важных партнеров для России на международной арене, поскольку старается проецировать собственную внешнюю политику, не зависимо от НАТО, ЕС, США и других союзников. Поэтому для России важно, чтобы в Турции сохранялся нынешний режим. Это гарантирует предсказуемость и позитивный вектор двусторонних отношений.

- утверждает Нуара Кулиева.

На конференции будет представлено почти два десятка экспертных докладов, подготовленных специалистами Высшей школы экономики, и около 600 докладов от участников конференции из более чем 30 стран. Форум продлится до 14 апреля.