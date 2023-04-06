Новые технологии пропуска внедрят на курортах Северного Кавказа

Опубликовано: 2:32, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени все здравницы Северного Кавказа оборудуют бесконтактными системами пропуска для удобства доступа к ним отдыхающих. Новый технологичный сервис будет удобен при большом наплыве туристов и позволит совершенствовать инфраструктуру курортов Кавказа.

На всех курортах Северного Кавказа скоро заработают новые технологии - там начнут внедрять сервисы бесконтактного прохода.

Подробности рассказал гендиректор "Кавказ.РФ".

"Наши курорты должны стать здравницами мирового уровня. Они созданы для людей, и это человек должен чувствовать с первого шага, появляясь на них"

— Андрей Юмшанов

Новые технологии тоже должны развиваться. Процесс начнется с бесконтактного способа прохода на их локации, отметил чиновник.

В декабре "Кавказ.РФ" уже опробовал в деле на курорте "Эльбрус" систему, с помощью которой туристы могут использовать свою банковскую карту как ски-пасс. Нововведение дало неплохие результаты: турпоток на курорт вырос на 10-15%, передает ТАСС.