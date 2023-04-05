Армянских оппозиционеров уличили в призывах к насилию

Организаторы оппозиционного митинга, прошедшего накануне у Национального собрания Армении, могут пойти под суд - в Генпрокуратуру в связи с событиями на демонстрации собирается обратится секретарь правящей фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.
Его беспокойство связано с заявлениями организаторов акции протеста о необходимости "вверх ногами повесить на деревьях" всех тех, кто поддерживает премьер-министра, передает Sputnik Армения. Ованнисян попросит проверить, нет ли в этих утверждениях призывов к насилию.
Парламентарий уточнил, что одним из участников демонстрации был Эдгар Казарян, чья кандидатура на пост омбудсмена была выдвинута оппозицией.
Отметим, что сам Ованнисян также рискует оказаться под следствием: на заседании комиссии по правам человека, где обсуждалась кандидатура омбудсмена, он пообещал "отрезать язык" за определенные высказывания. После этого депутат от оппозиции, возглавляющая комиссию, - Тагуи Товмасян - также пообещала направить запрос в прокуратуру.