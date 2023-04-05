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В матчах чемпионата Азербайджана будут делать паузы из-за Рамадана 

В матчах чемпионата Азербайджана будут делать паузы из-за Рамадана 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Матчи чемпионата Азербайджана по футболу будут останавливать на минуту из-за Рамадана. Делается это для того, чтобы у игроков была возможность открыть ифтар прямо во время встречи.

Матчи чемпионата Азербайджана по футболу во время Рамадана будут прерываться на минуту. Такое решение было принято, чтобы игроки, которые держат пост, могли прямо во время встречи открыть ифтар (вечерний прием пищи во время Рамадана - прим. ред.). 

Судьи, работающие на матчах азербайджанского национального первенства, уже получили соответствующие рекомендации. 

Напомним, в этом году священный месяц Рамадан начался 22 марта. В течение 30 дней верующие всего мира будут воздерживаться от питья и пищи. 

Что есть в Рамадан

Что есть в Рамадан

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