Опубликовано: 21:41, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Дагестана из-за постоянных дорожных штрафов расстрелял камеру видеонаблюдения из ружья. Он получил несколько наказаний за нарушение правил ПДД.

В Шамильском районе Дагестана местный житель решил избавиться от дорожной камеры, фиксировавшей его нарушения, при помощи охотничьего ружья, сообщает пресс-служба МВД республики.

Заявление полицейским написал инженер-монтажник. Он заявил, что камера, установленная на трассе Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал возле населенного пункта села Заиб Хунзахского района, была обстреляна неизвестным человеком.

После долгих проверок была установлена личность подозреваемого в данном преступлении. Житель села Гоготль оказался тем самым человеком, который уничтожил камеру видеонаблюдения.

По словам виновника, ему в течение трех месяцев приходили штрафы за нарушение дорожных правил. А избавиться от камеры при помощи ружья он решил, потому что именно она фиксировала все его нарушения.