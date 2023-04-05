В Шамильском районе Дагестана местный житель решил избавиться от дорожной камеры, фиксировавшей его нарушения, при помощи охотничьего ружья, сообщает пресс-служба МВД республики.
Заявление полицейским написал инженер-монтажник. Он заявил, что камера, установленная на трассе Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал возле населенного пункта села Заиб Хунзахского района, была обстреляна неизвестным человеком.
После долгих проверок была установлена личность подозреваемого в данном преступлении. Житель села Гоготль оказался тем самым человеком, который уничтожил камеру видеонаблюдения.
По словам виновника, ему в течение трех месяцев приходили штрафы за нарушение дорожных правил. А избавиться от камеры при помощи ружья он решил, потому что именно она фиксировала все его нарушения.