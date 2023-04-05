Жителям Узбекистана на референдуме будут задавать всего один вопрос

Опубликовано: 20:20, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителям Узбекистана на референдуме предстоит ответить на вопрос, принимают ли они новый закон о Конституции. Вариантов ответа у граждан будет всего два В Узбекистане в бюллетень для голосования на референдуме по Конституции включили всего один вопрос, сообщает Центризбирком республики.

В Узбекистане в бюллетень для голосования на референдуме по Конституции включили всего один вопрос, сообщает Центризбирком республики.

У граждан будут спрашивать, принимают ли они закон "О конституции Республики Узбекистан". Ответить на него они смогут либо "Да", либо "Нет".

В ЦИК также отметили, что в бюллетене будет сказано, как правильно его заполнять.

В новой версии Конституции Узбекистана будет на 27 статей больше, чем в предыдущей. Она будет включать в себя 155 статей и 434 конституционных нормы. Нынешняя версия состоит из 128 статей и 275 конституционных норм.