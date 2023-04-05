Тела матери и 11-летней дочери нашли в их доме в Каспийске

Опубликовано: 19:59, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Женщина 46 лет и ее дочь-школьница, живущие в Каспийске, два дня не выходили на связь. Родственники взломали дверь и нашли их мертвыми.

Школьницу и ее мать нашли мертвыми в частном доме, где они жили, в Каспийске. О трагедии рассказали в дагестанском МВД.

Известно, что на протяжении двух дней ни женщина, ни девочка не брали трубку - связаться с ними было невозможно. Поэтому их родственники забили тревогу.

Встревоженные молчанием матери и дочери, они решили побывать у них дома, чтобы убедиться, что все в порядке. Однако стук в дверь тоже оставался без ответа.

Тогда родственники взломали дверь. В доме они нашли тела 46-летней матери и 11-летней девочки.

Причину смерти установят судмедэксперты.