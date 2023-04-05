Древнеегипетские мумии приехали в Москву

В Москве в Государственном музее Востока открылась выставка ”С берегов Нила до берегов Камы”, на которой впервые после реставрации и всестороннего изучения представлены древнеегипетские мумии из Пермской государственной художественной галереи.

Исследования мумий и саркофагов позволили установить, что они изначально не составляли единовременные комплексы. Мумии, согласно данным радиоуглеродного анализа, принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до н.э., а саркофаги относятся к более ранним периодам египетской истории. Вероятнее всего, мумии людей, живших в эпоху правления в Египте династии Птолемеев были уложены в подходящие по размерам саркофаги в одной из антикварных лавок Луксора или Каира.

Экспозицию дополняют саркофаги и картонажи, а также фотографии и документальный фильм о проделанной реставраторами и учеными работе.

Директор Музея Востока Александр Седов:

Была проведена не только реставрация, но и целые комплексные исследования этих двух замечательных памятников. Возникла идея, которая сейчас, наконец-то, осуществляется: показать результаты этой работы в стенах нашего музея, музея искусства народов Востока.

Посол Египта в России Назих Али Бахаэльдин Эльнаггари:

Интерес российских музеев к египтологии, к изучению Древнеегипетской цивилизации, ее искусства и науки, а также ее влияния на наследие человечества, достоин признательности. Этот интерес позволит любителям Древнего Египта познакомиться с некоторыми его особенностями, прежде чем у них появится возможность посетить достопримечательности в Египте. Неслучайно организация этой выставки сегодня совпала с празднованием 80-летия отношений между Египтом и Россией, которыми мы дорожим с учетом их многообразия и многогранности, особенно гуманитарными и культурными связями между народами двух стран. Уверен, что выставка увеличит интерес изучающих Древний Египет среди наших друзей и окажет большое влияние на культурный аспект добрых отношений, которые объединяют Египет и Россию.

Более 100 лет мумии хранились в Государственной художественной галерее города Перми. Ранее эти мумии и саркофаги практически не изучались и не реставрировались. В 2021 году начался совместный масштабный проект, направленный на реставрацию и исследование мумий и саркофагов. Его участниками стали Пермская государственная художественная галерея, реставрационная мастерская ”Феномен” и Центр палеонтологических исследований.

Куратор выставки Александр Крол:

Артефакты цивилизации Долины Нила были перенесены на берега Камы, скорее всего, в конце XIX - в начале XX века. Там эти древнеегипетские памятники развлекали пермскую публику в течение десятилетий, а после революции и гражданской войны оказались в коллекции Пермской художественной галереи. Там, возможно, они выставлялись какое-то время, а потом пылились на хорах православного храма, где и размещалась сама галерея. Два года назад Пермская галерея получила деньги из федерального бюджета, которые были направлены на реставрацию этой египтологической коллекции.

После этого они переехали на берега Москвы-реки, здесь их отреставрировали, за два года изучили, хотя процесс изучения будет продолжаться, это его самое начало. Вещи приобрели экспозиционный вид. Они вернутся на берега Камы в новое музейное здание. И там, думаю, привлекут к себе внимание

- сказал Александр Крол.

Реставрация заняла более двух лет. Реставраторы поделились на три группы:

которые восстанавливали тела,

которые работали с лакокрасочным слоем (картонаж и роспись),

реставраторы по дереву, которые собирали саркофаги.

Реставратор ГМИИ имени А.С. Пушкина, сотрудник реставрационной мастерской ”Феномен” Олег Синицын:

Основная сложность была в очистке. Нужно каждый бинт надо было очистить, сам скелет. Сильный слой загрязнения приходилось очень аккуратно счищать, чтобы не повредить красочный слой. Это длительная кропотливая работа, то есть буквально по миллиметру все это дело очищалось. Действительно титанический труд.

Выставка ”С берегов Нила до берегов Камы” продлится до 28 мая.