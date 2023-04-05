"Молла Насреддин" и его создатели

Азербайджанский сатирический журнал "Молла Насреддин", основанный Джалилом Мамедкулизаде и Омаром Фаиком Неманзаде, впервые вышел в свет в Тифлисе 7 апреля 1906 года и быстро стал популярным. Потом он издавался в Тебризе и Баку.

За четверть века было выпущено 748 номеров журнала, в котором печатались самые известные представители азербайджанской культуры начала XX века.

Отцы-основатели "Моллы Насреддина"

История создания журнала связана с именами двух публицистов и просветителей. Это Джалил Мамедкулизаде и Омар Фаик Неманзаде.

Джалил Мамедкулизаде родился в Нахчыване, в 1887 году окончил в Горийскую учительскую семинарию и в течение последующих десяти лет преподавал в сельских школах, создавал свои первые прозаические и драматургические произведения. В 1903 году он переехал в Тифлис, начал работать в газете "Шарги Рус" ("Русский Восток"), которую на азербайджанском языке издавал известный журналист Мухаммед-ага Шахтахтинский.

Омар Фаик Неманзаде родился в Тифлисской губернии, получил образование в Стамбуле, в 1893-1903 годах преподавал в школах в разных городах Азербайджана, а потом занялся журналистикой. Он публиковался в различных газетах, в том числе в "Шарги Рус". Там не только произошло знакомство и началась дружба Мамедкулизаде и Неманзаде, но и возникла идея создания литературного журнала.

"Молла Насреддин" в Тифлисе

В январе 1905 года "Шарги Рус" прекратила существование, Мамедкулизаде и Неманзаде удалось найти деньги и приобрести неплохо оснащенную типографию, которую для своей газеты за границей заказал Шахтахтинский. В марте 1905 года новая типография "Гейрат" начала свою работу, а 7 апреля 1906 года там был напечатан первый номер иллюстрированного сатирического журнала "Молла Насреддин", получившего название в честь полулегендарного восточного мудреца.

Название и концепция

К выбору названия основатели журнала отнеслись тщательно, рассмотрели много разных вариантов. "Имя само по себе реклама, доказательство", - отмечал Неманзаде. Увидев название "Молла Насреддин", читатель сразу мог предположить, что "его ждут смешные истории, увлекательные беседы, мудрые высказывания", пояснял он. Обсуждая концепцию журнала, его создатели сформулировали такие критерии: злободневные темы материалов, простой и доступный разговорный язык, броские и меткие карикатуры, которые иногда оказывались красноречивее любых слов.

"Молла Насреддин" выходил на восьми страницах: половину номера занимали красочные иллюстрации и карикатуры, на остальных четырех страницах публиковались различные сатирические литературные тексты - от рассказов, фельетонов и стихотворений до кратких изречений. Вокруг издания быстро сложилась группа постоянных авторов, в числе которых были писатели и поэты Мирза Алекпер Сабир, Абдуррагимбек Ахвердиев, Мамед Саид Ордубади, художники Оскар Шмерлинг, Иосиф Роттер, Азим Азимзаде.

Журнал, которому удавалось точно описывать бытовую и экономическую обстановку на Кавказе начала XX века и высмеивать отсталость и мракобесие, выходил огромным для того времени 5-тысячным тиражом, его популярность перешагнула далеко за пределы региона. Однако у "Моллы Насреддина" были не только горячие сторонники, но и непримиримые враги, причем самые разные. Представители мусульманского духовенства издали фетву, объявив главного редактора Мамедкулизаде вероотступником, тифлисский губернатор неоднократно запрещал выпуск журнала, а в Иране по распоряжению правительства его номера сжигали на таможне.

Из-за этих резких нападок, а также из-за нехватки денег журнал не раз приостанавливал свою деятельность. Впервые это случилось в марте 1912 года, в январе 1913-го выпуск удалось продолжить, но в октябре 1914 года "Молла Насреддин" был снова закрыт. В феврале 1917 года его публикация возобновилась, однако в декабре того же года журнал был запрещен цензурой. Всего в Тифлисе вышло 340 номеров.

В Тебризе

В июне 1920 года Мамедкулизаде переехал в Иран и приступил к изданию "Моллы Насреддина" в Тебризе. Первый выпуск увидел свет 20 февраля 1921 года, мишенью острой критики по-прежнему были невежество, мракобесие, бесправное положение женщин. Номер конфисковали по приказу губернатора, но журнал продолжал выходить, несмотря на цензуру. За три месяца 1921 года в Тебризе было опубликовано восемь выпусков. Работал над ними в основном один человек - сам Мамедкулизаде, но фельетоны и корреспонденции он подписывал псевдонимами своих старых друзей и сотрудников тбилисской редакции.

В начале мая 1921 года он получил из Баку телеграмму с приглашением вернуться в Азербайджан и стать комиссаром просвещения. Возглавить просветительные учреждения предложило Мамедкулизаде и шахское правительство. Однако писатель не собирался "служить кому бы то ни было", он хотел продолжать издание "Моллы Насреддина". "Мое призвание - критиковать, осмеивать все достойное смеха", - говорил он.

В Баку

24 мая 1921 года Мамедкулизаде покинул Тебриз и отправился в Азербайджан.

Надеюсь, что там ныне полная свобода печати, это более всего прельщает меня

- объяснял свое решение он.

Руководство Азербайджана выделило деньги, и 2 ноября 1922 года вышел первый в советское время номер журнала. Неманзаде, который в 1917-1921 годах активно занимался общественно-политической деятельностью в Грузии и Азербайджане, оставался близким другом Мамедкулизаде, но в возобновлении "Моллы Насреддина" не участвовал.

Вскоре издание в очередной раз столкнулось с цензурой - от редактора потребовали смягчить критический тон в некоторых материалах. Кроме того, согласно предписанию Главлита, для всех публикаций обязательной была резолюция с разрешением руководителя ведомства. В 1925 году Мамедкулизаде даже задумался о том, чтобы "отказаться окончательно от издания журнала", а с 1926 года "Молла Насреддин" стал выходить без редакторской подписи Джалила Мамедкулизаде, к печати он подписывался "Редакционной коллегией". В Баку было издано 400 номеров журнала, последний вышел 7 января 1931 года, а через год, 4 января 1932 года, скончался Джалил Мамедкулизаде.