РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Падение крана убило человека в Кокшетау

Падение крана убило человека в Кокшетау
© Фото: Полиция Казахстана
Башенный кран упал на стройке в административном центре Акмолинской области. В результате ЧП погиб человек.

Строительный кран упал сегодня в Кокшетау, сообщили в полиции Казахстана.

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в дежурную часть в 11:50 по местному времени (8:50 мск). Инцидент случился на стройке на ул. Ауэзова.

Жертвой трагедии стал 28-летний крановщик, который проживал областном центре.

Идет досудебное расследование. На данный момент рассматривается версия нарушения правил безопасности во время строительства. Правоохранители выясняют, почему произошло ЧП.

Падение крана в Павлодаре

В феврале похожее происшествие имело место в Павлодаре. Кран упал одноэтажный магазин.

В ходе расследования выяснилось, что строительные работы не были ни с кем согласованы.

Более того, хозяин участка, где велась стройка, уверял, что речь идет об индивидуальном строительстве - при том что на самом деле там строилась "многоэтажка".

На западе Турции при падении крана погибли пять человек

На западе Турции при падении крана погибли пять человек

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1165 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version