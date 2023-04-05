Падение крана убило человека в Кокшетау

Опубликовано: 17:40, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Полиция Казахстана

Башенный кран упал на стройке в административном центре Акмолинской области. В результате ЧП погиб человек.

Строительный кран упал сегодня в Кокшетау, сообщили в полиции Казахстана.

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в дежурную часть в 11:50 по местному времени (8:50 мск). Инцидент случился на стройке на ул. Ауэзова.

Жертвой трагедии стал 28-летний крановщик, который проживал областном центре.

Идет досудебное расследование. На данный момент рассматривается версия нарушения правил безопасности во время строительства. Правоохранители выясняют, почему произошло ЧП.

Падение крана в Павлодаре

В феврале похожее происшествие имело место в Павлодаре. Кран упал одноэтажный магазин.

В ходе расследования выяснилось, что строительные работы не были ни с кем согласованы.

Более того, хозяин участка, где велась стройка, уверял, что речь идет об индивидуальном строительстве - при том что на самом деле там строилась "многоэтажка".