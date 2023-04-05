Древнеегипетских мумий из Перми впервые представили в Москве

Опубликовано: 17:10, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В Москве в Государственном музее Востока открылась выставка «С берегов Нила до берегов Камы», на которой впервые после реставрации и всестороннего изучения представлены древнеегипетские мумии из Пермской государственной художественной галереи.

Экспозицию дополняют саркофаги и картонажи, а также фотографии и документальный фильм о проделанной реставраторами и учёными работе. Исследования мумий и саркофагов позволили установить, что они изначально не составляли единовременные комплексы. Мумии, согласно данным радиоуглеродного анализа, принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до н.э., а саркофаги относятся к более ранним периодам египетской истории. Вероятнее всего, мумии людей, живших в эпоху правления в Египте династии Птолемеев были уложены в подходящие по размерам саркофаги в одной из антикварных лавок Луксора или Каира. Выставка «С берегов Нила до берегов Камы» продлится до 28 мая.