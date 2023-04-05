На Волго-Каспийском канале заработали дноуглубители

Опубликовано: 15:39, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

На Волго-Каспийском морском судоходном канале стартовали беспрецедентные по своим объемам дноуглубительные работы, которые позволят восстановить грузовые перевозки по водной артерии.

На трассу Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) для проведения ремонтного дноуглубления выведены девять земкараванов, которые уже приступили к дноуглубительным работам. До конца текущей недели к ним присоединятся еще три, сообщает Росморпорт.

Часть судов уже работают, на некоторых завершается монтаж грунтопроводов. Это крупнейшая в истории группировка дноуглубительной техники, перед которой стоит задача извлечь 12 млн кубометров грунта, что более чем вдвое превышает рекордный показатель прошлого 2022 года, составивший 5 млн кубометров, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Всего до конца года на канале протяженностью в 188 км будет убрано более половины грунта от совокупного объема дноуглубительных работ на внутренних водных путях России.

Для этого в работе будут задействованы до 18 земкараванов, в числе которых и шесть дноуглубительных судов собственного флота ФГУП "Росморпорт", а также специализированные суда, предоставленные администрациями пяти бассейнов внутренних водных путей и субподрядчиками.

Столь масштабные работы ведутся из-за проблем в морской части канала – это продолжающееся падение уровня Каспия, подразумевающее обеспечение безопасности судоходства и расширение пропускной способности ВКМСК, которые являются ключевыми условиями эффективной работы трассы водного Транскаспийского маршрута, части международного транспортного коридора "Север-Юг".

После выемки грунта канал выйдет на установленные для него паспортные глубины - 4,5 метра, необходимые для проходной осадки проходящих по нему судов.