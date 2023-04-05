В Москве открылась XXIV Ясинская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества

Опубликовано: 13:55, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В Москве с 4 по 14 апреля проходит XXIV Ясинская конференция. В ней принимают участие более 3 тыс ведущих ученых и экспертов, представителей бизнеса и госслужащих.

В Москве 4 апреля состоялось открытие XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. В ней принимают участие более 3 тыс ведущих ученых и экспертов, представителей бизнес-сообщества и государственных служащих из более чем 30 стран. Мероприятие проводится совместно с ведущими российскими корпорациями, исследовательскими и консалтинговыми организациями. Информационным партнером выступает "Вестник Кавказа".

В ходе конференции, которая продлится до 14 апреля, эксперты поговорят о наиболее актуальных проблемах социальной, экономической, внутренней и внешней политики. Также будут обсуждаться доклады о результатах новых научных исследований, которые были отобраны на основе рассмотрения заявок. Кроме того,

Мероприятия конференции проводятся на двух языках - русском и/или английском.

Как и в предыдущие годы, в рамках конференции будет организован конкурс заявок на поддержку участия в конференции молодых исследователей из регионов России.

Справка

Ясинская международная научная конференция является крупнейшим мероприятием по числу участников и представительству исследовательского сообщества междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в ней участвуют более 1,7 тыс человек, которые обсуждают широкий круг актуальных проблем экономического и социального развития страны.