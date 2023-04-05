© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник весны и свободы Песах - один из самых светлых еврейских праздников. Он посвящен освобождению евреев от египетского рабства. Празднование Песаха не только напоминает о формальном избавлении от гнета, но отсылает ко времени осознания себя как нации. Поэтому иногда Песах называют днем рождения еврейского народа.

Каждую весну иудеи всего мира в память об освобождении от египетского рабства празднуют один из главных праздников - Песах, или еврейскую Пасху. Иначе его называют праздник весны и свободы.

Какого числа отмечают Песах

Празднование начинается в 14-й день нисана - первого месяца библейского года в еврейском календаре - и продолжается в течение семи дней в Израиле и восьми дней за границей.

В этом году Песах начнется вечером 5 апреля и продлится до ночи 13 апреля.

Суть праздника свободы

С одной стороны, с точки зрения символического смысла, Песах - это праздник еврейской семьи, под которой понимается не только непосредственно «ячейка общества», но и метафизическая семья – народ Израиля.

С другой стороны - праздник имеет и общечеловеческое значение, так как это «праздник свободы», символизирующий как внешнее, так и внутреннее освобождение. Кроме того, Песах напоминает и о будущем мессианском Избавлении.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История

Согласно библейской традиции, жившие в Египте евреи оказались в плену у египтян. Для спасения еврейского народа Господь наслал на жителей Египта различные бедствия. В Торе они названы «Десятью казнями Египетскими». Однако, несмотря на все злоключения, фараон не соглашался освободить евреев.

Тогда перед самым суровым наказанием, когда в одну ночь должны были погибнуть все первенцы египтян, Бог повелел, чтобы каждая еврейская семья зарезала жертвенного ягненка и его кровью поставила знак на двери. Отсюда берет начало название праздника – «Песах», что в переводе с иврита означает «пройти мимо».

В назначенный день все первенцы египтян погибли. Этой участи не избежал и сын фараона. После произошедшей трагедии напуганный властитель Египта позволил евреям покинуть свою страну, однако спустя некоторое время отправил за ними погоню. Преследователи догнали бежавших евреев на берегу моря, но волны расступились, Моисей и его народ по дну перебрались на другой берег, после этого волны сомкнулись и поглотили войско фараона.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Начиная с этих пор иудеи во всем мире празднуют Песах – праздник освобождения от египетского рабства. Часто этот день также называют временем рождения еврейского народа.

Чем отличаются и как связаны Пасха и Песах

Христианская Пасха – праздник, не имеющий прямого отношения к традициям празднования Исхода. И в то же время определенная связь есть.

Так, согласно Новому Завету, Иисус Христос был казнен в ту неделю, когда празднуется Песах.

Традиции Песаха

Подготовка к Песаху начинается гораздо раньше, чем наступит сам праздник. В соответствии с традицией, необходимо тщательно убрать жилище, – в частности, от продуктов, прошедших процесс брожения.

Это ограничение не только напоминает о том, что, покидая Египет, евреи настолько быстро ушли из домов, что «тесто не успело подняться», но и символизирует отказ от лени и гордыни.

Важнейшее действо первого дня Песаха – седер – вечерняя трапеза в семейном кругу. По традиции за праздничный стол садятся после возвращения из синагоги. Обязательное условие седера – приглашение нуждающихся и одиноких людей.

На стол традиционно ставят специальную праздничную посуду, свечи, кубок для пророка Элияху и тарелку для седера – кеару, на которую кладут мацу и шесть продуктов, каждый из которых символичен.

Маца, с одной стороны, символизирует «хлеб бедности», который ели евреи во время пленения, а с другой – является символом свободы, так как именно маца помогла выживать в пустыне.

Следующее блюдо – зроа, в переводе с иврита «рука», жареное мясо с косичкой. Оно напоминает о том, что евреям удалось выйти из рабства благодаря «сильной руке Бога».

Затем на блюдо кладут яйцо. Оно является знаком траура по разрушенному Иерусалимскому Храму.

Напомнить о тяжелой жизни евреев в Египте призвана горькая зелень – марор. Здесь используется корень цикория или салат.

О горечи египетского рабства напоминает хрен.

Затем следует харосет – микс из перетертых яблок, орехов и красного вина. Внешне это блюдо напоминает глину, из которой евреям приходилось лепить кирпичи для египтян.

Наконец – карпас, или сельдерей. Его обмакивают в соленую воду, напоминая себе и участникам трапезы о пролитых во время рабства слезах.

Также во время седера к столу подают суп с шариками из мацы, картофельную запеканку, фаршированную рыбу и цимес – сладкое овощное рагу, которое готовится из меда и моркови.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, каждый сидящий за праздничным столом должен выпить четыре бокала вина. Каждый бокал символизирует обещание, данное Всевышним евреям. Пятый бокал оставляют нетронутым. Он предназначается для пророка Элияху, возвращение которого на землю ожидают каждый год в канун Песаха. Праздничная трапеза сопровождается чтением молитв и благословений.

После седера следуют дни, которые носят название «праздничных будней». Это время посвящают общению с друзьями и родственниками и отдыху на природе.

В седьмой день Песаха, в качестве напоминания о морских водах, расступившихся перед еврейским народом, читают «Песнь на море». Эту песню пели беглецы, когда увидели, что морские воды поглотили преследовавших их египтян.

Праздничные поздравления

В этот день принято желать счастья, удачи и процветания. Песах самеах!