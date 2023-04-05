В России активизируют развитие туризма

Опубликовано: 12:08, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В России будут совершенствовать туристическую инфраструктуру – этого требует возросший спрос на отдых внутри страны, и необходимо инвестировать в отрасль, чтобы она соответствовала принятым стандартам.

Консолидированный бюджет вложений в развитие туризма в России на ближайшие три года составляет около 700 миллиардов рублей - больше, чем на подготовку проведения в России чемпионата мира-2018 по футболу, сообщил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

В ближайшие три года в туристическую инфраструктуру в России будет инвестировано около 700 млрд рублей – больше, чем было затрачено на проведение в стране чемпионата мира по футболу, передает РИА Новости.

Изменится и структура этих инвестиций - если они были направлены на повышение спроса на внутренний туризм, то теперь будет поддерживаться именно предложение, поскольку спрос на путешествия по стране и так очень высокий, он сформировался за счет пандемии и ограничений на зарубежные поездки. Однако практика показала, что в стране еще очень плохой сервис для путешественников, неразвита инфраструктура, и это может нанести непоправимый вред всей российской туриндустрии, - отметил глава комитета Госдумы.

На данном этапе задача состоит в том, чтобы вкладывать деньги в предложение: продукт, с которым соприкоснутся туристы, должен соответствовать их ожиданиям, а его цена должна соответствовать качеству.