Президент Грузии не будет создавать женское политическое движение

Опубликовано: 11:32, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Грузии

Представители Саломе Зурабишвили заявили, что новости о якобы запуске под руководством президента женского политического движения не соответствуют действительности. Мероприятие, из-за которого возникли эти слухи, будет абсолютно аполитичным.

Президент Грузии не собирается создавать особое политическое движение из представительниц оппозиции, заявили в администрации Саломе Зурабишвили.

Таким образом, распространяемые накануне сообщения СМИ о том, что назначенная на 9 апреля встреча с представительницами разных профессий в Тбилисском театре оперы и балета станет отправной точкой для формирования нового движения, оказались фейками.

В администрации президента подчеркнули, что мероприятие будет на 100% аполитичным. На нем Зурабишвили планирует лишь отметить одну из самых важных в истории Грузии дат и заявить о поддержке пути Грузии в Евросоюз.

Напомним, 9 апреля жители Грузии отмечают День восстановления независимости и День национального единения.

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В тот же день свое мероприятие, но уже очевидно политическое, собирается проводить самая крупная партия от оппозиции - "Единое нацдвижение".

Митинг за евроинтеграцию состоится у здания парламента в Тбилиси, на него приглашены и участники из регионов.