Президент Грузии не будет создавать женское политическое движение

Президент Грузии не собирается создавать особое политическое движение из представительниц оппозиции, заявили в администрации Саломе Зурабишвили.
Таким образом, распространяемые накануне сообщения СМИ о том, что назначенная на 9 апреля встреча с представительницами разных профессий в Тбилисском театре оперы и балета станет отправной точкой для формирования нового движения, оказались фейками.
В администрации президента подчеркнули, что мероприятие будет на 100% аполитичным. На нем Зурабишвили планирует лишь отметить одну из самых важных в истории Грузии дат и заявить о поддержке пути Грузии в Евросоюз.
Напомним, 9 апреля жители Грузии отмечают День восстановления независимости и День национального единения.
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В тот же день свое мероприятие, но уже очевидно политическое, собирается проводить самая крупная партия от оппозиции - "Единое нацдвижение".
Митинг за евроинтеграцию состоится у здания парламента в Тбилиси, на него приглашены и участники из регионов.