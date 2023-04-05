На трассе М-4 Дон перевернулся автобус, есть пострадавшие

Опубликовано: 11:31, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" перевернулся пассажирский автобус, ехавший из Москвы в Ставрополь. В ДТП пострадали двое пассажиров, они госпитализированы.

Сотрудники донского управления МЧС работают на трассе М-4 "Дон", где сегодня утром перевернулся автобус, следовавший из Москвы в Ставрополь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ДТП произошло в Четковском районе на 813 километре трассы М-4 "Дон". В него попал пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Ставрополь в южном направлении, он перевернулся", - уточняет пресс-служба, передает "Интерфакс".

В автобусе, по предварительным данным, находились 32 человека, двое из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Причины ДТП в сообщении не указываются.