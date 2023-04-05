Россияне скупили все места в санаториях Кавминвод

Опубликовано: 9:44, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На предстоящие "длинные" майские праздники в санаториях Кавказских Минеральных вод раскуплены практически все места, а к концу апреля их не останется и на весь летний сезон, отмечают ведущие российские туроператоры.

В санаториях Кавказских Минеральных Вод (Кавминвод) на майские праздники не осталось свободных мест: турпоток в города-курорты Ставрополья, за первые месяцы текущего года вырос на 30-50%, ожидается, что к концу апреля здравницы закроют продажи на июнь-август, - сообщает АТОР.

Так, за два месяца санатории Ессентуков бьют рекорды по размещению за последние шесть лет, в полтора раза вырос поток туристов и в Кисловодск – только за два месяца текущего 2023 года здесь уже отдохнули более 57 тыс человек.

"Спрос на курорты Кавминвод вырос на 30% в сравнении с 2022 годом. Уже в феврале были закрыты продажи на апрель и майские праздники, сейчас активно бронируют осенний период", – рассказала директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.

Наиболее популярны на Ставрополье санатории Кисловодска, но в нынешнем сезоне из-за открытия новых объектов вырос интерес туристов к Ессентукам и Железноводску. Сегодня глубина продаж туров в санатории Ставрополья – самая высокая на внутреннем рынке: заезды на весну и лето-2023 бронировали с декабря прошлого года, и загрузка популярных здравниц региона уже близка к максимальной, они уже рассылают уведомления о приостановке продаж до конца года.

В АТОР полагают, что санатории Кавминвод в нынешнем сезоне будут одним из лидеров по динамике роста спроса на внутреннем рынке в текущем году, а их турпоток за последние 20 лет может стать рекордным, несмотря на рост цен на размещение: в среднем они выросли на 12-20%, и сейчас сутки в санатории эконом-уровня стоят от 3 до 5 тыс рублей на одного человека при двухместном размещении, в среднем сегменте – от 5 до 10 тыс, в высоком – от 10 до 18 тыс рублей.