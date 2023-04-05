Президент Турции призвал кардинально реформировать ООН

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости как можно скорее реформировать Совбез ООН. По словам турецкого лидера, СБ ООН в своем нынешнем виде не может определять судьбы всего человечества
Президент Турции снова призвал реформировать Совет безопасности ООН. Очередное заявление на эту тему было сделано Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в Анкаре с послами зарубежных стран, прошедшей во вторник вечером.
По мнению главы государства, перемены в системе в ООН назрели. Он подчеркнул, что Совбез больше не может решать судьбы человечества, поэтому его необходимо полностью реформировать. Сделать это нужно в экстренной форме, уточнил глава государства.
Президент Турции не в первый раз призывает реформировать систему ООН. Ранее он обращал внимание на то, что мир состоит не из пяти стран, которые являются постоянными членами Совбеза и обладают возможностью заблокировать любое решение.