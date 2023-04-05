Все об армянском драме

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Благодаря регулярному авиасообщению и безвизовому режиму, туристы из России составляют большую часть путешественников, посещающих республику. Туристическая привлекательность Армении не в последнюю очередь объясняется чрезвычайно бюджетными возможностями для отдыха и выгодным обменным курсом: за сто рублей можно купить 489 драм, а за один доллар - 388 драм.

Несмотря на относительную слабость валюты Армении, ее история чрезвычайно насыщенная и интересная, если принять во внимание, что армяне считают себя древнейшим народом. Однако подтвердить подлинность текстов, которые выдаются сегодня за армянскую историю, не представляется возможным. Ясно лишь, что армяне были близкими родственниками тех, с кем проживали на одной территории, а также имели с ними языковую общность. Подробнее об этом "Вестнику Кавказа" рассказывал исследователь истории Кавказа и Ближнего Востока Филипп Экозьянц в интервью "Ни один из мифов об "истории" армян и Армении до XVIII века не создан армянами".

Первые монеты

Первые монеты на территории, где сегодня располагается Армения, датируются приблизительно VI-V веком до нашей эры. Два серебряных обола (обол - это древнегреческая серебряная монета, а также мера веса в 0,65 грамма) были найдены при раскопках в Эребуни, древнем городе государства Урарту, игравшего важную роль в Передней Азии и занимавшего части современных Армении, Азербайджана, Турции и Ирана. Сегодня развалины Эребуни территориально находятся в Ереване.

Интересный факт: в Древней Греции в рот умершему полагалось положить обол в качестве платы Харону за перевозку мертвеца через реку Стикс.

Монеты Ервандидов и Арташесидов

Ервандиды управляли армянскими провинциями с IV века до н.э до третьей четверти I века н.э. Именно при Ервандидах на территории Армении, в Софене, начали чеканить армянские монеты. В Армении монету царя Аршама I считают одной из первых собственных монет в своей истории. Появилась она в III веке до н.э. Затем были монеты царя Софены и Коммагены Ксеркса, на которых с одной стороны был изображен сам царь, а на другой - богиня Афина с венком в руках. Все монеты, которые чеканились в Софене, были бронзовыми. Во время правления династии Арташесидов (190 г. до н.э до 12 г. н.э) многочисленные виды монет - серебряных и бронзовых – чеканились в самых разных городах.

Интересный факт: монеты Ксеркса крайне редки. Три из них принадлежат Британскому музею.

Первые драмы

Вплоть до XI века на территории, занимаемой сегодня Арменией, в обращении были различные монеты, в том числе персидские, византийские, монеты Омейядов и Аббасидов, серебряные дирхемы и золотые динары Арабского халифата. Деньги сельджуков и других мусульманских правителей тоже активно использовались. С конца XI века по конец XIII века в Киликии начинается чеканка собственных бронзовых монет, изображения на которых были вдохновлены дизайном эпохи крестоносцев. При Левоне I в XII веке начинается массовое производство серебряных монет, которые носили название ”драм”.

Интересный факт: слово ”драм” соответствует греческому ”драхма” и арабскому ”дирхам” и в переводе означает ”деньги”.

Что было после первых драмов

· В начале XIII века использовались медные монеты грузинских царей.

· Во второй половине XIII века были в ходу монгольские монеты. Позднее начали использоваться монеты турецкого происхождения.

· С XVI века по 1828 год основным средством расчета были монеты иранских шахов из меди, серебра и золота.

· После вхождения в состав Российской империи средством расчета стали российские монеты. Первые банкноты, появившиеся в Армении, были российскими.

· Боны Закавказского комиссариата использовались с февраля 1918 года по 1921 год.

· Армянские рубли печатались в Лондоне компанией Waterlow and Sons limited. Они были введены в обращение в 1920 году и изъяты из обращения уже в начале 1922 года. Банкноты номиналом в 50, 100 и 250 рублей содержали надписи на армянском и в народе назывались ”лондонским рублем”.

· Закдензнаки или закавказские рубли были единым денежным средством на территории Азербайджана, Армении и Грузии с 1923 по 1924 годы.

· В 1924-1993 годах единственной валютой на территории Армении был рубль.

Постсоветский драм

После распада Советского союза армянский Центральный банк получил право на выпуск национальной валюты, и в 1993 году после неудачной попытки сохранить в обращении рубль в Армению вернулись драмы. Один драм равен ста лумам. Лумы - армянские монеты номиналом в 10,20 и 50. Хотя лумы и сохранили статус платежного средства, в настоящее время они не используются из-за своей незначительной ценности.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как выглядит символ армянской валюты

Знак драма представляет собой перечеркнутую двумя линиями армянскую букву ”да” - ֏. Символ армянской валюты был создан в 1995 году, а в 2003 году впервые появился на банкноте номиналом в 10 тыс. драмов.

Кто разработал дизайн армянской валюты

Всего с 1993 года в обращение было введено три серии армянских драмов. Первая из них содержала банкноты номиналом в 10, 25, 50, 100, 200 и 500 драмов. Разработана она была немецкой компанией Giesecke & Devrient - вторым в мире поставщиком банкнот. На драмах первой серии изображены археологические памятники, музеи и исторические монументы. Вторая серия была выпущена в 1998-2015 годах, а третья - в 2018 году. Дизайн второй и третьей серии был разработан британским производителем ценных бумаг - компанией De La Rue plc. На новых драмах на лицевой стороне изображены известные армянские деятели культуры и науки, а на обратной - исторические памятники, здания и пейзажи.

Какой номинал у армянских драмов

В настоящее время в Армении можно рассчитаться банкнотами номиналом в 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 и 100000 драмов. Серия образца 1993-1995 года изъята из обращения.

Какая защита у армянской валюты

Армянские драмы третьей серии представляют собой композитные банкноты, то есть частично они выполнены из пластика. На каждой купюре два водяных знака: один с портретом, изображенным на банкноте, и второй с номиналом. Кроме того, армянские драмы образца 2018 года снабжены металлографской (глубокой) печатью и защитными нитями.

Что нужно знать о деньгах перед поездкой в Армению

Рубли на драмы можно поменять в любом обменном пункте и во всех отделениях банков страны, в том числе и в аэропорту Еревана. Возле некоторых туристических достопримечательностей также можно рассчитываться рублями. Какие деньги брать в Армению - доллары, евро или рубли - не принципиально, поскольку любую из этих валют можно без проблем обменять на национальную. Следует также помнить, что таможенные правила не разрешают вывоз местной валюты.