Газ впервые придет в семь районов Дагестана

Газ в ближайшие несколько лет придет в более чем 200 населенных пунктов в почти 30 районах Дагестана.
Это следует из обновленной программы газификации региона. Она была подписана Сергеем Меликовым и представителем "Газпрома".
Как уточнили в пресс-службе политика, документ рассчитан на период до 2026 года. За это время газ протянут в 211 населенных пунктов, которые расположены в 27 районах республики.
"Впервые будут газифицированы Агульский, Ахвахский, Гунибский, Кулинский, Лакский, Рутульский, Унцукульский районы", - говорится в сообщении.
В результате в общей сложности газ будет централизованно поступать в более чем 40 тыс домов и в 882 котельные.
Кроме того, планируется отремонтировать 36 газораспределительных станций, а также три газопровода-отвода. Благодаря ремонту сетей станет более надежным газоснабжение "старых" потребителей и появится возможность подключить новых.
Мелиорация
В текущем году власти Дагестана планируют воплотить в жизнь свыше 60 проектов по мелиорации - ранее их число составляло всего 17. Вырастет и объем средств, которые направляют на эти цели, - в восемь раз, до 350 млн рублей.
В Минсельхозе республики заявляли, что за счет обновления систем мелиорации в 2022 году был собран рекордно высокий - второй по стране - урожай риса.