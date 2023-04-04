Газ впервые придет в семь районов Дагестана

Опубликовано: 23:55, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Семь районов Дагестана впервые будут газифицированы в Дагестане согласно обновленной программе сотрудничества региона с Газпромом. Всего до 2026 года газ получат 211 населенных пунктов.

Газ в ближайшие несколько лет придет в более чем 200 населенных пунктов в почти 30 районах Дагестана.

Это следует из обновленной программы газификации региона. Она была подписана Сергеем Меликовым и представителем "Газпрома".

Как уточнили в пресс-службе политика, документ рассчитан на период до 2026 года. За это время газ протянут в 211 населенных пунктов, которые расположены в 27 районах республики.

"Впервые будут газифицированы Агульский, Ахвахский, Гунибский, Кулинский, Лакский, Рутульский, Унцукульский районы", - говорится в сообщении.

В результате в общей сложности газ будет централизованно поступать в более чем 40 тыс домов и в 882 котельные.

Кроме того, планируется отремонтировать 36 газораспределительных станций, а также три газопровода-отвода. Благодаря ремонту сетей станет более надежным газоснабжение "старых" потребителей и появится возможность подключить новых.

Мелиорация

В текущем году власти Дагестана планируют воплотить в жизнь свыше 60 проектов по мелиорации - ранее их число составляло всего 17. Вырастет и объем средств, которые направляют на эти цели, - в восемь раз, до 350 млн рублей.

В Минсельхозе республики заявляли, что за счет обновления систем мелиорации в 2022 году был собран рекордно высокий - второй по стране - урожай риса.