В Дагестане 182 врача получат работу

Опубликовано: 4:05, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минздрав Дагестана планирует устроить на работу 182 человек по программе "Земский доктор". Уже появились вакансии для 157 врачей и 25 медработников.

Программа "Земский доктор" поможет с трудоустройством 182 дагестанцев в сельских медицинских заведениях республики, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Там отметили, что в настоящее время уже есть вакансии для 157 врачей и 25 медработников среднего звена без возрастных ограничений. Будущий работник должен обладать соответствующей квалификацией и желанием работать в отдаленных районах.

Единовременная денежная выплата для врачей составит 1 млн рублей, а те, кто будет трудиться в труднодоступных населенных пунктах, получат 1,5 млн рублей. Фельдшеры смогут заработать от 500 до 750 тыс рублей.

Помимо этого, программа "Земский доктор" обяжет обеспечить прибывших работников медицинского дела всеми необходимыми мерами социальной поддержки.