На бюджетные кредиты муниципалитетам Ставрополья потратят 1,5 млрд

Опубликовано: 19:57, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В течение 2023 года муниципалитетам Ставрополья будут выдавать бюджетные кредиты на выполнение поставленных перед ними задач. На эти цели потратят свыше 1,5 млрд рублей.

Муниципалитеты Ставропольского края в нынешнем году могут рассчитывать на получение бюджетных кредитов, которые помогут им справиться с поставленными задачами. Данный вопрос обсуждался на прошедшем заседании краевого совета по обеспечению стабильности в экономике.

На эти цели местные власти планируют потратить 1,5 млрд рублей.

В региональном правительстве обратили внимание на то, кредиты помогут муниципалитет справиться с выполнением соцобязательств, а также изменить ситуацию в экономике в лучшую строну.

Курировать предоставление кредитов будет Минфин Ставрополья.