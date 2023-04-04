Что посмотреть в Таджикистане

Также необходимо в течение трех дней зарегистрироваться в любом населенном пункте. Если этого не сделать, например, в гостинице, на вас наложат огромный штраф и могут депортировать. Таджикистан также интересен тем, что через некоторые его города - например Душанбе, Пенджикент и Ходжент (он же Худжанд) - проходил Великий Шелковый путь, но в основном туристов привлекают здесь горы.
Фанские горы
Горный Таджикистан славится дикой красотой. Одна из жемчужин - Фанские горы, расположенные на северо-западе страны недалеко от границы с Узбекистаном. Они усеяны десятками бирюзовых озер, соединенных серией высоких перевалов. Здесь пролегают одни из лучших трекинговых маршрутов в Центральной Азии. Самые красивые озера - Маргузорские (Хафткул), их семь. Но у туристов наиболее популярны Алаудинские и Куликалонские озера, а также Искандеркуль (самое большое озеро Фанских гор). Последнее расположено на северных склонах Гиссарского хребта. Это место часто используют в качестве базы для походов вглубь Фанских гор.
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Пенджикент
Отправляться в Фанские горы лучше всего из города Пенджикент. Тем более что в 15 км от центра Пенджикента, где также есть древнее городище, находится Саразм - древнейшее поселение оседлых народов Центральной Азии (с четвертого тысячелетия до конца третьего тысячелетия до н.э), включенное в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Ходжент
Второй по населению город Таджикистана после Душанбе Ходжент может похвастаться цитаделью, на территории которой открыт исторический музей, мечетью Масджиди Джами XVI века и близостью к Кайраккумскому водохранилищу - "таджикскому морю".
Истаравшан
Внимания заслуживает и город Истаравшан, история которого насчитывает более 2500 лет. В старом городе немало древних средневековых исторических памятников, включая мечети, медресе, мавзолеи. В историко-краеведческом музее можно узнать об истории и культуре города, традиционных ремеслах местных жителей.
Фото посольства Таджикистана в Москве
Что посмотреть в Душанбе?
- Как и в любом городе Центральной Азии, в Душанбе можно полюбоваться на мавзолеи, шумные торговые рынки с горами фруктов, узкие улочки.
- Стоит сходить в Национальный музей древностей. Для приятной прогулки среди фонтанов и цветов нужно идти в городской сад "Боги Рудаки", где можно найти памятник, посвященный знаменитому персидскому поэту Рудаки. В центре города расположен Исмаилитский центр религиозной и культурной жизни мусульман-исмаилитов.
- На площади Дусти находится главный символ города - памятник основателю таджикского государства Исмаилу Сомони. А на площади государственного флага установлен флагшток, высотой 165 м - до 2014 года это был самый высокий флагшток в мире.
- Самый красивый рынок города - "Мехргон", где продаются пользующиеся популярностью у туристов специи и сухофрукты. После того, как базары "Шохмансур" и "Баракат" ликвидировали, все торговцы перебрались на новый рынок.
- В 26 км от Душанбе находится Гиссарская крепость - дворец одного из беков Бухарского эмирата около поселения Гиссар с медресе, мавзолеем, караван-сараем и мечетью.
Что попробовать в Таджикистане
Плов в Таджикистане называют "оши палов" и готовят по праздникам. Традиция приготовления плова по-таджикски была добавлена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 7 лет назад. Его обязательно стоит здесь попробовать, ведь путешествие в загадочный Таджикистан можно назвать праздником. Из национальных блюд также не пропустите курутоб, самбусы, муркабоб, пашмак и тутовую халву.
Фото посольства Таджикистана в Москве
Чем еще интересен Таджикистан?
Самые заядлые путешественники могут поехать по Памирскому тракту до Ваханского коридора на границе Таджикистана, Афганистана и Китая. В одном из самых отдаленных уголков высокогорной Азии когда-то проходил Великий Шелковый путь, и это был один и самых сложных его участков. Важно, что для любого путешествия на "крышу мира" Памир, не только к Ваханской долине, необходимо оформить разрешение на посещение Горно-Бадахшанской автономной области. Это можно сделать в посольстве Таджикистана в Москве или в ОВИРе в Душанбе. И нужно быть готовым к тому, что тракт иногда перекрывают из-за камнепадов.
А для посещения Сарезского озера, также расположенного на Памире, нужно получить еще и разрешение Госкомитета по ЧС и ГО Республики. Усойский завал, образовавший Сарезское озеро в результате сильного землетрясения 1911 года, остается крупнейшей плотиной в мире, превосходя даже те, которые были созданы человеком. На Памире находятся такие интересные локации как ледник Федченко - наиболее длинный ледник мира за пределами полярных регионов, горячие минеральные источники Гармчашма и самое крупное бессточное озеро Таджикистана - Каракуль.
Фото посольства Таджикистана в Москве
Как попасть в Таджикистан из России?
Для поездки в Таджикистан россиянам виза не нужна на срок до 90 дней, но пересечь границу по российскому паспорту не получится, нужен действующий загранпаспорт. Сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты в данный момент не требуются. Также важно, что если российские туристы могут находиться в Таджикистане без регистрации всего несколько дней, но если ваше путешествие длится дольше и вы живете не в отеле, то придется заняться вопросами регистрации самостоятельно. Самолетом из 13 российских городов можно попасть не только в столицу Душанбе, но и Куляб, Бохтар, Ходжент. Среднее время полета из Москвы в Душанбе - около 4 часов. С прошлого лета из Волгограда до Душанбе снова можно доехать на поезде.
Когда лучше ехать в Таджикистан?
Перед тем, как выбрать время прибытия в Таджикистан, необходимо понять, на чем вы хотите сконцентрироваться во время поездки. Ради путешествия в горную часть страны стоит приезжать с конца апреля по ноябрь, но комфортнее всего именно летом. Знакомиться с культурой страны в городах приятнее всего весной и осенью. Зимой можно покататься на лыжном туристическом курорте Сафед-дара.