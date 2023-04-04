Что посмотреть в Таджикистане

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Еще в 1990-х в Таджикистане полыхала гражданская война и о том, чтобы поехать туда, помышляли только журналисты, но никак не туристы. Однако сейчас всё изменилось. Для посещения Таджикистана гражданам России виза не нужна, нет также ограничения по количеству дней пребывания, правда нужен будет загранпаспорт.

Также необходимо в течение трех дней зарегистрироваться в любом населенном пункте. Если этого не сделать, например, в гостинице, на вас наложат огромный штраф и могут депортировать. Таджикистан также интересен тем, что через некоторые его города - например Душанбе, Пенджикент и Ходжент (он же Худжанд) - проходил Великий Шелковый путь, но в основном туристов привлекают здесь горы.

Фанские горы

Горный Таджикистан славится дикой красотой. Одна из жемчужин - Фанские горы, расположенные на северо-западе страны недалеко от границы с Узбекистаном. Они усеяны десятками бирюзовых озер, соединенных серией высоких перевалов. Здесь пролегают одни из лучших трекинговых маршрутов в Центральной Азии. Самые красивые озера - Маргузорские (Хафткул), их семь. Но у туристов наиболее популярны Алаудинские и Куликалонские озера, а также Искандеркуль (самое большое озеро Фанских гор). Последнее расположено на северных склонах Гиссарского хребта. Это место часто используют в качестве базы для походов вглубь Фанских гор.

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Пенджикент

Отправляться в Фанские горы лучше всего из города Пенджикент. Тем более что в 15 км от центра Пенджикента, где также есть древнее городище, находится Саразм - древнейшее поселение оседлых народов Центральной Азии (с четвертого тысячелетия до конца третьего тысячелетия до н.э), включенное в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Ходжент

Второй по населению город Таджикистана после Душанбе Ходжент может похвастаться цитаделью, на территории которой открыт исторический музей, мечетью Масджиди Джами XVI века и близостью к Кайраккумскому водохранилищу - "таджикскому морю".

Истаравшан

Внимания заслуживает и город Истаравшан, история которого насчитывает более 2500 лет. В старом городе немало древних средневековых исторических памятников, включая мечети, медресе, мавзолеи. В историко-краеведческом музее можно узнать об истории и культуре города, традиционных ремеслах местных жителей.

Фото посольства Таджикистана в Москве

Что посмотреть в Душанбе?

Как и в любом городе Центральной Азии, в Душанбе можно полюбоваться на мавзолеи, шумные торговые рынки с горами фруктов, узкие улочки.

Стоит сходить в Национальный музей древностей. Для приятной прогулки среди фонтанов и цветов нужно идти в городской сад "Боги Рудаки", где можно найти памятник, посвященный знаменитому персидскому поэту Рудаки. В центре города расположен Исмаилитский центр религиозной и культурной жизни мусульман-исмаилитов.

На площади Дусти находится главный символ города - памятник основателю таджикского государства Исмаилу Сомони. А на площади государственного флага установлен флагшток, высотой 165 м - до 2014 года это был самый высокий флагшток в мире.

Самый красивый рынок города - "Мехргон", где продаются пользующиеся популярностью у туристов специи и сухофрукты. После того, как базары "Шохмансур" и "Баракат" ликвидировали, все торговцы перебрались на новый рынок.

В 26 км от Душанбе находится Гиссарская крепость - дворец одного из беков Бухарского эмирата около поселения Гиссар с медресе, мавзолеем, караван-сараем и мечетью.

Что попробовать в Таджикистане

Плов в Таджикистане называют "оши палов" и готовят по праздникам. Традиция приготовления плова по-таджикски была добавлена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 7 лет назад. Его обязательно стоит здесь попробовать, ведь путешествие в загадочный Таджикистан можно назвать праздником. Из национальных блюд также не пропустите курутоб, самбусы, муркабоб, пашмак и тутовую халву.

Фото посольства Таджикистана в Москве

Чем еще интересен Таджикистан?

Самые заядлые путешественники могут поехать по Памирскому тракту до Ваханского коридора на границе Таджикистана, Афганистана и Китая. В одном из самых отдаленных уголков высокогорной Азии когда-то проходил Великий Шелковый путь, и это был один и самых сложных его участков. Важно, что для любого путешествия на "крышу мира" Памир, не только к Ваханской долине, необходимо оформить разрешение на посещение Горно-Бадахшанской автономной области. Это можно сделать в посольстве Таджикистана в Москве или в ОВИРе в Душанбе. И нужно быть готовым к тому, что тракт иногда перекрывают из-за камнепадов.

А для посещения Сарезского озера, также расположенного на Памире, нужно получить еще и разрешение Госкомитета по ЧС и ГО Республики. Усойский завал, образовавший Сарезское озеро в результате сильного землетрясения 1911 года, остается крупнейшей плотиной в мире, превосходя даже те, которые были созданы человеком. На Памире находятся такие интересные локации как ледник Федченко - наиболее длинный ледник мира за пределами полярных регионов, горячие минеральные источники Гармчашма и самое крупное бессточное озеро Таджикистана - Каракуль.

Фото посольства Таджикистана в Москве

Как попасть в Таджикистан из России?

Для поездки в Таджикистан россиянам виза не нужна на срок до 90 дней, но пересечь границу по российскому паспорту не получится, нужен действующий загранпаспорт. Сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты в данный момент не требуются. Также важно, что если российские туристы могут находиться в Таджикистане без регистрации всего несколько дней, но если ваше путешествие длится дольше и вы живете не в отеле, то придется заняться вопросами регистрации самостоятельно. Самолетом из 13 российских городов можно попасть не только в столицу Душанбе, но и Куляб, Бохтар, Ходжент. Среднее время полета из Москвы в Душанбе - около 4 часов. С прошлого лета из Волгограда до Душанбе снова можно доехать на поезде.

Когда лучше ехать в Таджикистан?

Перед тем, как выбрать время прибытия в Таджикистан, необходимо понять, на чем вы хотите сконцентрироваться во время поездки. Ради путешествия в горную часть страны стоит приезжать с конца апреля по ноябрь, но комфортнее всего именно летом. Знакомиться с культурой страны в городах приятнее всего весной и осенью. Зимой можно покататься на лыжном туристическом курорте Сафед-дара.