Четыре больницы Ингушетии обновят оборудование

Опубликовано: 16:57, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Минздрав Ингушетии планирует в текущем 2023 году обновить диагностическое оборудование в четырех больницах региона. Его получат республиканская клиническая больница, сердечно-сосудистые отделения Сунженской и Малгобекской центральных районных больниц и Республиканский онкодиспансер.

Власти Ингушетии потратят в нынешнем году более 230 млн рублей на оснащение ряда больниц новыми аппаратами ультразвукового исследования (УЗИ), сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Планируется закупить 10 единиц диагностического оборудования в четыре больницы региона - диагностические аппараты для УЗИ сердца и сосудов поставят для Ингушской республиканской клинической больницы, в первичные сердечно-сосудистые отделения Сунженской и Малгобекской центральных районных больниц, а также для Республиканского онкологического диспансера, рассказали в пресс-службе, передает "Интерфакс".

Новейшее оборудование позволит эффективнее проводить диагностику пациентов. Сейчас по линии нацпроекта "Здравоохранение" в Ингушетии реализуется семь региональных программ на сумму более 230 млн рублей, напомнил глава региона Махмуд-Али Калиматов.