Что случилось с Аленом Симоняном?

Опубликовано: 15:54, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт парламента Армении

Председатель Нацсобрания Армении "засветился" уже в двух крупных скандалах - с плевком в лицо репатрианту на улице и с оказавшимся фейком "избиением" сына Никола Пашиняна. Раздаются призывы отправить Алена Симоняна в отставку.

Имя спикера Нацсобрания Армении в последние пару недель постоянно мелькает в новостных заголовках. А один из самых недавних скандальных эпизодов теоретически может стоить Алену Симоняну его должности.

Речь идет об инциденте, который произошел в воскресенье 2 апреля в центре Еревана у Каскада. О нем рассказали депутаты-оппозиционеры Айк Мамиджанян и Аспрам Крпеян.

По их словам, гражданин Канады армянского происхождения, заметив Симоняна на улице, обратился к нему и назвал его предателем.

Тогда охранники заломили мужчине руки, а спикер, по словам депутатов, обругал обидчика и плюнул ему в лицо. Затем репатриант был задержан полицией.

Сам спикер позже никаких конкретных комментариев не дал, не опровергнув, но и не подтвердив факт плевка.

Реакция

Случившееся вызвало серьезный резонанс. Так, первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что поступок Симоняна нанес большой ущерб репутации Армении как государства, и загладить его можно только одним способом - отставкой спикера.

"Избиение" сына Пашиняна

Еще одна странная история связана напрямую с сыном премьер-министра Армении. Накануне Симонян сообщил, что Ашот Пашинян в рамках провокации подвергся нападению и был избит в Ереване. Однако уже сегодня сам Пашинян-младший опроверг слова Симоняна.

Тогда Симонян удалил свой первоначальный пост, подчеркнув, однако, что не меняет политическую оценку ситуации и считает, что "политические провокации … будут продолжаться".

Отношения с Николом Пашиняном

В ответ на вопрос журналистов, не испытывает ли армянский премьер желание избавиться от спикера, Симонян подчеркнул, что между ним и Пашиняном нет сейчас, никогда не было и не будет никаких противоречий, передает Sputnik Армения.

"Мы с ним - одна команда, я член команды, он мой руководитель, мой друг и коллега"

— Ален Симонян