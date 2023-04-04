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Число вирусных заболеваний снижается в России

Число вирусных заболеваний снижается в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В последнее время в России отмечается значительное снижение числа вирусных заболеваний, в том числе гриппа и коронавируса, причем особо заметное снижение произошло на минувшей неделе, сообщили в Роспотребнадзоре.

Только за минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 13,3%, и это – хорошая динамика, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего за неделю в стране было зарегистрировано более 670 тысяч случаев вирусных заболеваний, большую часть из которых, 37%, составляет грипп. Также отмечается наличие других респираторных вирусов негриппозной этиологии – это риновирусы и РС-вирусы, отметили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.

Значительно снизился и показатель заболеваемости коронавирусом – за неделю он упал на 12,6%, всего было зарегистрировано 68,7 тыс случаев, за минувшие сутки вирус поразил лишь 7 141 россиянина, большей частью это штамм "омикрон".

В российской базе насчитывается более 241 тыс геномных последовательностей коронавируса, добавили в Роспотребнадзоре. 

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