Сочинские спасатели нашли пропавшего два дня назад альпиниста

Опубликовано: 14:32, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В Сочи спасатели нашли альпиниста, пропавшего в горах в воскресенье вечером на скальном участке старой краснополянской дороги, в районе села Кепша. Его транспортируют из горно-лесной местности к автомобильной дороге.

Два дня потребовалось спасателям в Сочи, чтобы найти 35-летнего альпиниста, пропавшего в воскресенье вечером, 2 апреля, на скальном участке старой краснополянской дороги.

По словам его друга, мужчина полез на скалы, чтобы найти два упавших квадрокоптера. После обнаружения первого беспилотника на связь он не выходил, а на телефон не отвечал.

Искать его пришлось не только пешим порядком, но и тоже с помощью беспилотника – его искали сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые обследовали скальные сбросы, лесные массивы в районе первого тоннеля старой краснополянской дороги, а также русло реки Мзымты, - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале МЧС России.

Спасатели нашли его при помощи беспилотника на скальном участке в районе краснополянской дороги Сочи, и в 12:30 дошли до пострадавшего, находившегося на высоте около 300 метров над уровнем моря.

Уложив пострадавшего в жесткие носилки, спасатели приступили к его транспортировке из горно-лесной местности к автомобильной дороге. Эвакуация ведется на сложном скальном рельефе с применением альпинистского снаряжения. Внизу мужчину передадут сотрудникам полиции.

Состояние пострадавшего уточняется, но ранее сообщалось, что признаков жизни мужчина не подает.