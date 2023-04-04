Как Финляндия в НАТО вступала

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Финляндия сегодня официально стала членом НАТО. Теперь в альянсе 31 страна. Вслед за ней войти в состав организации собирается Швеция - протокол о ее вступлении еще должны ратифицировать Венгрия и Турция.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто только что подписал документ о вступлении страны в НАТО. Церемония прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Таким образом, путь Финляндии в НАТО завершился рекордно быстро - менее чем за год Хельсинки стал полноценным членом альянса. Планировалось, что рядом, плечом к плечу с Финляндией, его пройдет Швеция, однако теперь для Стокгольма вступление откладывается на неопределенный срок.

Заявки Финляндии и Швеции

Швеция и Финляндия после окончания Холодной войны взяли курс на сближение с НАТО. Они участвовали в программе "Партнерство во имя мира" и "Совете евроатлантического партнерства", переводе ВС на стандарты альянса и других проектах. Военные из этих стран участвовали в боевых операциях в Югославии, Афганистане, Ливии.

Однако ни Хельсинки ни Стокгольм не стремились становиться членами военного блока, в чем их поддерживали жители стран. В конце 2021 года правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции вновь сказала НАТО "нет", а финский президент Саули Ниинисте подтвердил отсутствие планов у Финляндии менять свой внешнеполитический курс. Но вскоре все изменилось.

24 февраля 2022 года Россия объявила о проведении специальной военной операции на территории Украины. Финляндия и Швеция, стремительно поддержав Киев, изменили официальную риторику. 13 апреля финский кабмин впервые заговорил о "российской угрозе", а уже через месяц президент Ниинисте и премьер Санна Марин совместно объявили о смене политического курса страны в сторону членства в НАТО. 17 мая предложение было поддержано большинством финских парламентариев.

В Швеции вопрос членства в военном блоке был поднят в начале марта. Образование пронатовского большинства в парламенте страны привело к тому, что в мае был принят межпартийный доклад. В нем говорилось, что вхождение в альянс обезопасит страну. Правящие "соцдемы" 15 мая высказались за вступление в организацию, а на следующий день решение поддержали депутаты риксдага и правительство Швеции.

Мадридский саммит

Но не все члены альянса были рады его расширению. Процесс принятия Швеции и Финляндии тормозили Венгрия и Турция. И если Будапешт решил отложить этот вопрос на год, то с Анкарой было гораздо сложнее. В мае прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган припомнил Хельсинки и Стокгольму их отказ экстрадировать членов запрещенных в Турции организаций ФЕТО (последователи Фехтуллы Гюлена) и РПК (Рабочая партия Курдистана).

Мадридский саммит НАТО © Сайт НАТО

Однако 29 июня 2022 года Анкара отказалась от своих возражений по итогам Мадридского саммита НАТО. Турция решила не препятствовать принятию в военный союз Финляндии и Швеции, подтвердив свою приверженность политике открытых дверей НАТО заключением трехстороннего меморандума по итогам встречи Эрдогана, Ниинисте, шведского премьера Магдалены Андерссон и генсека Йенса Столтенберга. Свои подписи под документом поставили главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анне Линде.

В меморандуме Турция потребовала от новых кандидатов отказаться от любой помощи террористическим организациям, сотрудничать с Анкарой в области безопасности и противодействия терроризму, а также не ставить под угрозу национальную безопасность Турецкой Республики - иначе дорога в альянс будет закрыта.

Быстрая ратификация

Процесс шел рекордными темпами: 4 июля страны завершили переговоры, а уже 5 июля были подписаны протоколы о вступлении стран в альянс - министрами иностранных дел Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Анн Линде, а также послами 30 стран.

Пресс-конференция по итогам подписания протоколов о вступлении в Альянс © Сайт НАТО

После подписания протоколов начался процесс ратификации. Первыми странами, ратифицировавшими документы, стали Канада и Дания. Штаты сделали это уже 18 августа. К концу 2022 года почти все государства-члены НАТО ратифицировали документы о присоединении Финляндии и Швеции. Оставались лишь Венгрия и Турция.

Ратификация Венгрией

Будапешт сначала решил перенести ратификацию документов по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО на 2023 год, затем власти Венгрии снова и снова откладывали этот вопрос. Тем не менее, к концу марта процесс был запущен, в результате заявка Финляндии была одобрена. А вот Швеция осталась за бортом - в Будапеште уверены, что Стокгольм проявляет враждебность по отношению к ним.

Ратификация Турцией

Не просто далась Финляндии и ратификация ее заявки Анкарой. Поскольку Швеция и Финляндия подавали заявку совместно, то и вступать в альянс планировали совместно. Однако ни та ни другая страна так и не выполнили те условия о выдаче 120 террористов, которые были закреплены в трехстороннем меморандуме.

Кульминацией стали антитурецкие протесты в январе 2023 года и антирелигиозная выходка националиста Расмуса Палудана, который сжег Коран 21 января возле здания турецкого посольства. В Анкаре, как и во всем мире, его акцию резко осудили, а визит главы Минобороны Швеции в Турцию был отменен.

23 января Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Стокгольму не ждать турецкой поддержки по вопросу вступления в альянс, назвав акцию в столице Швеции богохульством, а ее зачинщиков - исламофобами. Сама же Швеция приостановила процесс вхождения в организацию.

Финляндии же Турция в итоге не отказала. Как отметил Эрдоган, "взгляд Анкары на Финляндию положительный". С Хельсинки не было таких проблем у Турции, как со Стокгольмом. Поэтому в марте решение по вступлению этой страны в альянс было одобрено парламентом Турецкой Республики.

А что же Швеция? Столтенберг рассчитывает, что вторая скандинавская страна станет членом НАТО в промежуток времени между выборами в Турции (14 мая) и вильнюсским саммитом НАТО (11-12 июля). Как Стокгольм сможет за несколько месяцев преодолеть сопротивление Венгрии и Турции, генсек не уточнил.