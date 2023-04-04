Отельеры черноморского побережья России подняли цены на майские праздники

Цены в российских отелях за год выросли от 5-20% до 2-3 раз: особенно это заметно сейчас, в преддверии майских праздников. Традиционно меньше всего подорожали городские гостиницы, а самый большой рост отмечен на черноморском побережье страны.
Динамика роста стоимости выглядит так: цены в городских отелях категории пять звезд за год остались прежними, отели категорий три-четыре подняли их на 5-7%, а вот прибрежные высокобюджетные отели повысили стоимость размещения в среднем на 20%, отели категории три-четыре звезды – на 7-15%, причем сами отельеры объясняют это не ростом своих расходов, а спросом и загруженностью, - рассказали в туроператоре "Алеан", передает РИА Новости.
Быстрее всего растут цены в отелях с подогреваемыми бассейнами – большинство из них работает по динамической системе ценообразования, и цены у них выросли от 15% до 2-3 раз, рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".
Максимальный рост цен показали гостиницы на черноморском побережье – все, кроме Крыма, где цены остались прежними.
Что касается популярности, то по экскурсиям лидируют на майские праздники по объему бронирований Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Чечня, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Архангельск и Байкал. У пляжных и оздоровительных туров, лидеры другие – здесь в фаворитах Сочи, Крым, курорты Кубани и Кавминвод.
По ценам поездка из Москвы в Казань на четыре ночи на майские праздники обойдется от 23,9 тыс рублей на одного с перелетом и размещением в отеле три звезды. Туры на Кавказ - в Северную Осетию, Чечню и Дагестан на тех же условиях стоят от 31,9 тыс, 32,3 тыс и 38,6 тыс рублей соответственно.