Отельеры черноморского побережья России подняли цены на майские праздники

Опубликовано: 13:54, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пользуясь моментом, черноморские отельеры мгновенно отреагировали на повышенный спрос в стране на отдых на Черном море на майские праздники, и в очередной раз подняли цены на проживание - за год оно кое-где подорожало в 2-3 раза.

Цены в российских отелях за год выросли от 5-20% до 2-3 раз: особенно это заметно сейчас, в преддверии майских праздников. Традиционно меньше всего подорожали городские гостиницы, а самый большой рост отмечен на черноморском побережье страны.

Динамика роста стоимости выглядит так: цены в городских отелях категории пять звезд за год остались прежними, отели категорий три-четыре подняли их на 5-7%, а вот прибрежные высокобюджетные отели повысили стоимость размещения в среднем на 20%, отели категории три-четыре звезды – на 7-15%, причем сами отельеры объясняют это не ростом своих расходов, а спросом и загруженностью, - рассказали в туроператоре "Алеан", передает РИА Новости.

Быстрее всего растут цены в отелях с подогреваемыми бассейнами – большинство из них работает по динамической системе ценообразования, и цены у них выросли от 15% до 2-3 раз, рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Максимальный рост цен показали гостиницы на черноморском побережье – все, кроме Крыма, где цены остались прежними.

Что касается популярности, то по экскурсиям лидируют на майские праздники по объему бронирований Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Дагестан, Чечня, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Архангельск и Байкал. У пляжных и оздоровительных туров, лидеры другие – здесь в фаворитах Сочи, Крым, курорты Кубани и Кавминвод.

По ценам поездка из Москвы в Казань на четыре ночи на майские праздники обойдется от 23,9 тыс рублей на одного с перелетом и размещением в отеле три звезды. Туры на Кавказ - в Северную Осетию, Чечню и Дагестан на тех же условиях стоят от 31,9 тыс, 32,3 тыс и 38,6 тыс рублей соответственно.